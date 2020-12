Las pistas que delatan a Red Bull y Checo Pérez



Checo Pérez continuará, merecidamente, en Fórmula 1 en un anuncio que se hizo esperar, pero que llegó, por la escudería Red Bull. Será el nuevo compañero de Max Verstappen en el laureado equipo austríaco. El mexicano, de 30 años, pilotará así para su cuarto equipo tras Sauber, McLaren y Force India, donde acumula una victoria, cuatro vueltas rápidas y 10 podios.

Checo Pérez. AFP

Precisamente ha sido la victoria de este año en la segunda cita de Bahréin, en el anillo de Sakhir, la que ha terminado por convencer a los dirigentes del equipo energético de que el talento de Checo es demasiado elevado como para dejarlo un año sin utilizar. El contrato es por una temporada, “inicialmente”, como reza el comunicado.

Pérez ha terminado además cuarto en el campeonato, justo tras el que será su compañero y ganador de la última carrera de Abu Dabi, y además corriendo dos grandes premios menos por el contagio de coronavirus.

El azteca decía sus primeras palabras como piloto de Red Bull: “Estoy increíblemente agradecido a Red Bull por darme la oportunidad de correr para Red Bull Racing en 2021. La oportunidad de correr para un equipo que lucha por el campeonato es algo que he estado esperando desde que me uní a la Fórmula 1 y será un momento de orgullo entrar en la parrilla con los colores de Red Bull junto a Max. Pueden estar seguros de que la próxima temporada me centraré al máximo. El equipo tiene la misma mentalidad ganadora que yo y sé que estoy aquí para rendir y ayudar al equipo a luchar por otro título“, indicó.

El defenestrado es Alex Albon, que pasará a ocupar el puesto de piloto reserva y probador de la escuadra austriaca. El tailandés ha sido superado rotundamente por Verstappen y lo ha acabado pagando.

Con todo, Christian Horner, el jefe de equipo, lógicamente, defendía a su pupilo. “Alex es un miembro valorado del equipo y hemos pensado mucho en esta decisión. Tras tomarnos nuestro tiempo para evaluar toda la información relevante y los respectivos rendimientos, hemos decidido que Sergio es el piloto correcto para asociarse con Max en 2021 y tenemos ganas de darle la bienvenida a Red Bull. Alex sigue siendo una parte importante de nuestro equipo como probador y piloto reserva, se centrará en el desarrollo de 2022 y nos gustaría darle las gracias por su duro trabajo y contribución con el equipo”, afirmaba.

El propio Horner ya tuvo a sus órdenes a Pérez. Fue en 2009, en Arden en GP2.

Carlos Sainz era de los primeros en felicitar al mexicano por su fichaje.”Me alegro por ti, cabrón”, escribió. Siempre han sido buenos amigos.