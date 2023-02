OD afirma mejorar los salarios no ha sido prioridad del gobierno del PRM

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

El partido Opción Democrática afirmó que a tres años de estar en el poder, mejorar los salarios no ha sido una prioridad para el PRM en cuanto no ha equilibrado el poder adquisitivo de las familias dominicanas.

“Lo que sí ha pasado es un aumento del costo de la canasta básica, un incremento de la inseguridad en los espacios públicos, depredación y aumento de los riesgos medioambientales, profundización de la crisis en el sistema educativo, abandono de la comunidad dominicana en el exterior, al tiempo que el Gobierno ha incumplido con los compromisos de garantizar derechos a las mujeres”, sostuvo en conferencia de prensa la presidenta del partido, Minou Tavárez Mirabal.

Explicó que el PRM tuvo la oportunidad de mejorar los salarios, aprobando en el Congreso la propuesta de aplicar la indexación por inflación a los salarios formales, que lleva ya 6 años sin ajustarse, como sugirió el diputado José Horacio Rodríguez cuando se debatía el Presupuesto General del Estado para el 2023, pero sus legisladores se negaron.

Señaló que a los bajos salarios y el alto costo de la vida se le suma la necesidad de tener que pagar individualmente por soluciones a problemas que debería resolver el Estado. “Nos toca cargar individualmente con el costo de problemas colectivos. Nos toca pagar para hacer que nuestras casas sean más seguras; pagar para tener inversor y plantas por los constantes apagones; pagar por tinacos, bombas y cisternas para lidiar con la escasez de agua, y buscar, de dónde aparezcan, los recursos si algún familiar enfrenta una situación de salud grave”, expresó.

De acuerdo a la organización política, en estos tres años de gobierno, se ha desinflado la promesa del cambio, pues se ha fallado en hacer del país uno menos violento. “El análisis de las ejecutorias del presente Gobierno, que pronto cumplirá tres años de gestión, nos confirma que esta administración no tiene ni la capacidad ni la voluntad política de realizar las transformaciones que nuestra sociedad espera, muchas de las cuales el actual presidente prometió en campaña”, puntualizó.

Afirmó que el PRM no ha buscado solución a uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad dominicana, que es la inseguridad. Criticó que la Policía Nacional no ha hecho nada para cumplir con el prometido proceso de reformas, esparciendo luto y violencia entre la población: “Hoy más que nunca los dominicanos y dominicanas as tienen miedo de andar por las calles, de sentarse en los parques, sin contar el costo que significa para las familias tener que invertir en medidas de seguridad para protegerse o recuperarse de las pérdidas materiales de la delincuencia”.

Indicó, además, que el gobierno promueve un modelo turístico y de desarrollo a costa del medio ambiente y de los recursos naturales. “Como si no bastara el intento de entregar a manos privadas más de seis millones de metros cuadrados de áreas protegidas a través de un fideicomiso en Pedernales, ahora el propio gobierno destruye el cuerpo de manglares más importante que tiene República Dominicana en Estero Balsa y Laguna de Saladillo, poniendo en peligro toda la flora y fauna de Montecristi”, denunció.

Concluyó afirmando que el partido está de acuerdo con que se necesita un pacto, pero no un pacto de élites. “Necesitamos un pacto que involucre a toda la sociedad, un pacto hacia la construcción de bienestar a través de la mejora de los servicios públicos y de la garantía de derechos, para dejar de ser una sociedad que violenta la dignidad de las personas”, sostuvo.