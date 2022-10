Obtiene un récord Guinness por poder sacar sus ojos dos centímetros fuera de las cuencas

El libro de récords Guinness está repleto de personas con algunas cualidades y habilidades bastante curiosas, las cuales pueden ser sumamente interesantes o aterradoras dependiendo de como se miren, un récord que ha mantenido siempre a las personas muy divididas entre el terror y la fascinación es el de quien puede sacar más los ojos de sus cuencas y este hombre es el nuevo ganador.

Algunas personas tienen la capacidad de mover algunas partes del cuerpo que parecieran no estar hechas para moverse, las orejas puede ser un ejemplo bastante común, pero tener la capacidad de mover los ojos hasta sacarlos de sus cuencas es algo definitivamente único, una practica que el brasilero Sidney de Carvalho Mesquita ha perfeccionado durante años.

La posibilidad de lograr esto no viene simplemente por proponerse estar en el libro de récords Guinness, para Sidney es algo natural, pues puede sacarse los ojos de las órbitas 1,8 cm debido a una condición rara que tiene llamada luxación voluntaria del globo ocular, la cual tiene desde que es niño.

