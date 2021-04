El Obispo Nacional de la Iglesia de Dios espera que se aplique todo el peso de la ley, que la justicia cumpla con responsabilidad contra los agentes de la “del cuerpo del orden”, que segaron la vida de manera brutal a una pareja de pastores evangélicos, mientras regresaban a Santo Domingo procedente de Villa Altagracia.

El reverendo Mauro Antonio Vargas, dijo que la Policía Nacional debe ser sometida de “manera urgente”, a una restructuración integral por parte del Poder Ejecutivo y las instituciones que tiene relación con la misma, a fin de que esta cumpla con su misión de proteger, cuidar a la población en sentido general, y luchar contra la delincuencia social que viven los dominicanos.

El reverendo Mauro Antonio Vargas

“Como comunidad evangélica pedimos a toda la sociedad a no personalizar el caso de la muerte de los esposos Eliza Muñoz y Joel Díaz, por el tema de individuo o tema de organización en particular; sino que las diferentes fuerzas vivas de la nación deben trabajar y responder a los males del sistema. El problema no es el sistema, sino el individuo”. Recalco el obispo eclesiástico.-

Luto y gran pesar

El representante de la iglesia de Dios, manifestó que su denominación hoy se encuentro en dolor, luto por dos hermanos perteneciente al cuerpo de Cristo fueron vilmente asesinados, por lo que esta acción “sin juicio y sin razón”, debe llamar a reflexión sobre la situación salvajismo que vive la sociedad dominicana.

“Condenamos enérgicamente estos actos vergonzosos que están ocurriendo en nuestro país, al tiempo que levamos plegarias al Dios Todopoderoso por los familiares de los asesinados y por la sociedad dominicana. Exigimos Justicia”. Indico el obispo de la entidad cristiana.