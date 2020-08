Cuatro personas, entre ellas un joven policía fuera de turno, fallecieron este viernes por la noche en Nueva York y una veintena resultaron heridas en diferentes tiroteos, otro episodio más en la ola de violencia armada que afecta a la ciudad desde hace semanas, según informaron este sábado medios locales.

Las autoridades se hacían eco del homicidio de John Jeff, un policía de 28 años que trabajaba en la prisión de Rikers Island y fue baleado 11 veces tras abandonar una fiesta en el barrio de Jamaica (Queens), caso en el que el sindicato de agentes correccionales (COBA) ofrece una recompensa a cambio de pistas, de acuerdo al diario New York Post.

“Hay una investigación sobre este ataque cobarde”, confirmó el alcalde Bill de Blasio en su cuenta de Twitter.

Otras tres personas fallecieron en una decena tiroteos entre el viernes y el sábado, entre ellas un hombre de 30 años en el barrio de Harlem, otro de 28 en Prospect Leffert Gardens (Brooklyn) y otro de 30 en Flatbush (Brooklyn), y una veintena quedaron heridas, de acuerdo al portal local AMNY, que cita fuentes policiales.

Ningún barrio está libre de tiroteos, y este mismo sábado por la mañana se registró uno en la famosa estación de Grand Central (Manhattan), en el que un hombre de 40 años fue herido en un brazo, lo que obligó a paralizar varias líneas de metro.

La violencia armada se ha disparado en las grandes ciudades de EE.UU., sobre todo tras las protestas antirracistas de junio por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía, y a principios de este mes la Gran Manzana ya registraba más tiroteos acumulados que en todo 2019.

This is a tragedy.

Chirlane and I are keeping this young man’s family, loved ones and brothers and sisters in @CorrectionNYC in our hearts today.

An investigation into this cowardly attack is ongoing. If you have any information please contact the NYPD. https://t.co/YcQn7DV21q

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) August 15, 2020