Nueva tormenta tropical amenaza a los países del Caribe y puede convertirse en huracán

La depresión tropical 13 se formó este jueves y se prevé que se convierta en en el décimo ciclón tropical con nombre en la cuenca del Atlántico esta temporada

Varios países caribeños han emitido alertas ante la expectativa de que la depresión tropical 13, situada en el sur del mar Caribe, gane fuerza en los próximos días y acabe convirtiéndose en huracán, amenazando a gran parte de Centroamérica con fuertes vientos.

Se espera que la depresión tropical 13 se convierta en una tormenta tropical este viernes y luego en un huracán durante el fin de semana mientras se dirige a la costa de Nicaragua y Honduras. Una vez que los vientos alcancen al menos los 62 kilómetros por hora, se le dará el nombre de tormenta tropical Julia, convirtiéndose en el décimo ciclón tropical con nombre en la cuenca del Atlántico esta temporada.

Posteriormente, Julia se convertirá en huracán si sus vientos alcanzan al menos 119 kilómetros por hora, lo que el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC) espera que ocurra este domingo mientras la tormenta se acerca a Centroamérica.

5pm AST Thursday, Oct. 6 Key Messages for Potential Tropical Cyclone 13 (#PTC13).



A Hurricane Watch is in effect for San Andres, Providencia, and Santa Catalina Islands. Interests in Nicaragua & Honduras should also monitor closely.



Latest Advisory: https://t.co/UIMP4fruyi pic.twitter.com/zcC2xr1RL4