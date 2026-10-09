Nueva Líder Body Profesional: cuidado capilar profesional al alcance de todos

Lider Body Profesional nace con el propósito de democratizar el acceso al cuidado capilar profesional en República Dominicana, ofreciendo soluciones para distintos tipos y necesidades del cabello con la calidad de Alfaparf y la accesibilidad que caracteriza a Líder.

Santiago de los Caballeros, República Dominicana. –Centro Cuesta Nacional (CCN), a través de la marca Líder, presentó Líder Body Profesional, una línea de cuidado capilar formulada por DOBOS, filial de la reconocida casa italiana Alfaparf que pone al alcance de los dominicanos productos de calidad profesional a precios altamente competitivos, acercando estándares profesionales de cuidado y belleza a un público cada vez más amplio.

Con esta nueva línea Líder amplía su propuesta en la categoría de cuidado personal combinando calidad e innovación, manteniendo el propósito de la marca de ofrecer soluciones que respondan a las necesidades cotidianas de los consumidores dominicanos.

Líder Body Profesional reúne soluciones en cuatro líneas especializadas: Hidratación, que aporta una hidratación intensa para un cabello suave, sedoso y brillante; Liso, una línea progresiva anti-frizz que acondiciona el cabello y le brinda una apariencia suave, ordenada y brillante; Rizos, creada para hidratar, definir, nutrir y controlar el frizz en cabellos rizados, ondulados y texturizados; y Plex Repair, un tratamiento de reconstrucción que repara el cabello desde el interior, reconectando los enlaces dañados por decoloraciones, tintes, químicos o calor, para devolverle fuerza y reducir la rotura.

“En CCN buscamos constantemente oportunidades para acercar productos de calidad a nuestros consumidores y ampliar las opciones que tienen disponibles en nuestras tiendas. Lider Body Profesional responde precisamente a esa visión: llevar una propuesta de cuidado capilar de alto nivel a todos los dominicanos, con precios altamente competitivos y una variedad que les permita elegir de acuerdo con sus necesidades. Con esta nueva línea, también buscamos contribuir a la democratización del acceso al cuidado capilar profesional, poniendo al alcance de más personas productos especializados que tradicionalmente estaban reservados para canales más exclusivos”, expresó Madelyn Martínez, vicepresidenta de Mercadeo y Retail Financiero de CCN.

Esta línea de productos fue concebida para ofrecer rutinas completas de cuidado capilar, permitiendo a los usuarios encontrar soluciones específicas según las características y necesidades de su cabello. Las formulaciones incorporan una cuidadosa selección de ingredientes reconocidos por sus beneficios para el cabello, entre ellos: aceites naturales, mantecas vegetales, proteínas hidrolizadas, aloe vera y agentes acondicionadores, combinados con tecnología italiana de última generación para ofrecer una experiencia de cuidado capilar efectiva y adaptada a distintos tipos de cabello.

Para Elena Díaz, directora de Marcas Privadas de CCN, la llegada de Líder Body Profesional representa una oportunidad para continuar ampliando el alcance de la marca y su propuesta de valor. “Líder ha ido construyendo una propuesta cada vez más amplia para nuestros consumidores, siempre buscando ese equilibrio entre calidad, innovación y precios altamente competitivos. Con Líder Body Profesional damos un paso más en esa dirección, incorporando una línea desarrollada en conjunto con Alfaparf que nos permite acercar una experiencia de cuidado capilar de alto nivel a más personas”, señaló Díaz.

La incorporación de esta línea también refleja la evolución de Líder, que desde más de 20 años ofrece una amplia gama de productos alimenticios, cuidado del hogar y personal que actualmente cuenta con más de 17,427 productos para ofrecer alternativas de calidad y valor en 73 categorías de consumo.

Con este lanzamiento, CCN reafirma su compromiso con la innovación y con la democratización del cuidado capilar en República Dominicana, acercando productos de calidad profesional, que permitan a más personas cuidar, fortalecer y realzar la belleza natural de su cabello, sin importar su tipo o necesidad específica.

La propuesta de Lider Body Profesional parte de una premisa sencilla: el cuidado profesional también puede ser accesible. A través de fórmulas especializadas y rutinas adaptadas a distintas necesidades capilares, la marca busca democratizar el acceso a productos inspirados en estándares profesionales para que más consumidores puedan incorporarlos a su cuidado diario.

Los productos de Líder Body Profesional estarán disponibles en los hipermercados Jumbo, supermercados Nacional y tiendas Merca Jumbo a nivel nacional.