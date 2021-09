El inglés y el español sacan a los Mercedes de primera línea, con Russell en la tercera plaza, dejando a Hamilton en la cuarta plaza. Fernando le da un baño a Ocon sobre mojado

McLaren mantiene la inercia después del enorme doblete logrado por Daniel Ricciardo y Lando Norris en Monza. El joven piloto británico ha protagonizado hoy una actuación sobresaliente en la clasificación del Gran Premio de Rusia y ha firmado la primera pole position de su vida en Fórmula 1. Norris ha dejado sin premio a su ex compañero Carlos Sainz, que se había situado en pole provisional tras una excepcional última vuelta pero ha terminado cediendo casi medio segundo respecto al crono de Lando (1.41.993).

“Ha sido una clasificación muy complicada pero hemos tenido una buena estrategia calentando los slicks y hemos aprovechado la oportunidad. La carrera será otra historia pero esperamos divertirnos y ser competitivos”, ha explicado Sainz, que sigue creciendo a pasos agigantados en su primer año en Ferrari.

Las dos primeras tandas , con la pista húmeda por la lluvia torrencial que había descargado por la mañana, se han disputado con neumáticos intermedios. Pero a mitad de Q3 George Russell ha decidido montar slicks y todos han copiado su estrategia. Las prisas han provocado un toque de Hamilton con el muro en la entrada del pitlane. El inglés ha tenido que cambiar el alerón delantero y cuando ha regresado a pista no ha tenido tiempo para calentar los Pirelli y ha concluido con un trompo que le ha dejado sin opciones a la pole.

What a moment for @LandoNorris as he clinches the first pole position of his F1 career! 🎧 😊 🚀#RussianGP #F1 pic.twitter.com/0tVfN4CqTU