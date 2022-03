La grabación muestra a Edward Bronstein siendo reducido sobre una colchoneta con al menos cinco oficiales inmovilizándolo con las rodillas sobre su espalda

Un juez federal en California (EE.UU.) ordenó difundir un video de hace casi dos años que muestra a un hombre mientras es retenido por varios oficiales, a pesar de gritar varias veces que no podía respirar. Un caso similar al de George Floyd, pero dos meses antes.

Edward Bronstein, de 38 años, fue detenido en un control de tráfico en Altadena, el 31 de marzo de 2020, y trasladado a la estación de la Patrulla de Carreteras de California (CHP, en sus siglas en inglés), donde los oficiales obtuvieron una orden judicial para extraerle sangre durante una investigación por conducir bajo la influencia de las drogas, según los registros.

El video, de casi 18 minutos, muestra al hombre esposado y arrodillado en una colchoneta antes de ser reducido por al menos cinco oficiales y forzado a inmovilizarse con las rodillas sobre su espalda para extraerle sangre, mientras asegura que está dispuesto a hacerlo voluntariamente.

Luego grita repetidamente: “¡No puedo respirar!”, antes de perder el conocimiento durante 3 minutos y morir.

ADVERTENCIA: El siguiente video puede herir su sensibilidad

CONTENT WARNING: Two months before the George Floyd incident, eleven CHP officers pinned Edward Bronstein to the ground as he screamed and said he couldn't breath. The coroner said he died of "acute methamphetamine intoxication during restraint by law enforcement." pic.twitter.com/D5GfY94fqH