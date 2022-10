“No me gusta trabajar, nací para otra cosa”: Joven suplica en redes que la mantengan

What’s your Reaction? 0 1 0 0 0 0

Muchas personas se están preguntando si un video que en días recientes se ha vuelto viral es real o si se trata de alguna broma o tipo de actuación, ya que la joven que lo protagoniza hizo un drama por algo completamente incomprensible.

Hoy en día, se dice que los jóvenes son una “generación de cristal”, esto porque son incapaces de sortear todas pruebas básicas que nos pone la vida, porque no saben cómo salir adelante o sobrevivir por ellos mismos y porque no toleran para nada la frustración.

Puede que todos estos problemas se deban, en su gran mayoría, por la sobreprotección de los padres, lo cual los convierte, más adelante, en adultos irresponsables e irracionales.

Eso es lo que parece ser una usuaria de TikTok identificada como @asadodefasouwu, en donde en un clip, llorando, les pide a sus seguidores que la mantengan, pues asegura que ella no vino a este mundo a trabajar sino a hacer otras cosas.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesita una solución, es muy difícil todo esto”, expresó la joven en el video.

Rápidamente, el video superó los 5 millones de reproducciones y recibió cientos de comentarios, en su mayoría criticándola por querer vivir a costa de los demás y por ser incapaz de ver por ella misma.