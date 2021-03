El ministro de Educación, Roberto Fulcar, informó que no existen las condiciones para aplicar las Pruebas Nacionales correspondientes al año escolar 2020-2021, que finaliza el próximo 29 de julio.

Sin embargo, la suspensión de la convocatoria tanto para los niveles medio y secundario en todas sus modalidades, como para el nivel de básica y la modalidad de adultos, está en manos del Consejo Nacional de Educación, cuyos integrantes deben reunirse para tomar una decisión al respecto.

El funcionario explica que por el contexto en que se está desarrollando el año escolar, producto de la pandemia por el COVID-19, la aplicación de las pruebas no generaría beneficios al sistema educativo y por el contrario, entiende que “aportaría muy poco”.

Se recuerda que el Consejo Nacional de Educación suspendió las Pruebas Nacionales del año escolar pasado y decidió otorgar la certificación definitiva a todo estudiante de 4to de media y 6to de secundaria, además del 3er ciclo de básica de adultos, que concluyó su escolaridad y aprobó el grado de acuerdo a las disposiciones establecidas.

¿Cómo serán evaluados los estudiantes?

En otro orden, las autoridades del Ministerio de Educación se refirieron a la forma en que serán evaluados los estudiantes, a propósito de que las clases se están impartiendo de forma virtual. En ese sentido, la viceministra de Servicios Técnicos Pedagógicos, Ligia Pérez, indicó que el rendimiento del estudiantado no estará sujeto a la aplicación de exámenes.

“Realmente se ha demostrado que eso (los exámenes) no aporta información valiosa para nosotros poder retroalimentar el proceso, porque unas preguntas que se respondan bajo presión y preguntas que probablemente no demuestran la competencia que el estudiante debe haber desarrollado, pues no tiene sentido hacerlo”, sostuvo la funcionaria al ser entrevistada en el programa Matinal, junto a Fulcar y otros miembros del gabinete de Educación.

Ligia Pérez dijo que han transmitido las orientaciones a los centros educativos de cómo será el proceso de evaluación, “que no es tan diferente del que está establecido, porque lo que cambia en este caso de la educación a distancia es probablemente el medio a través del cual se evalúe, pero no la evaluación per se”.

“Nosotros utilizamos para evaluar una estrategia que se llama “Portafolio”, que recoge todas las tareas con las correcciones y va midiendo cómo el estudiante ha ido progresando en el aprendizaje de equis contenido y en el desarrollo de determinada competencia, pero ahora ese portafolio no va a ser físico, sino que será digital, o una combinación de ambas modalidades”, explicó.400 escuelas sin electricidad

El ministro de Educación informó que, para garantizar la condición de los planteles educativos de cara al reinicio de las clases presenciales, pautado para el próximo 6 de abril, han puesto en marcha un “programa de atención urgente” que contempla intervenir las escuelas en los municipios donde se empezará a impartir docencia.

Para tales fines, dijo Fulcar, fueron convocadas otras instituciones del estado entre las que mencionó el Ministerio de Obras Públicas, así como las distribuidoras de electricidad, ya que en la actualidad hay 400 escuelas sin energía eléctrica.

El retorno a los centros educativos está condicionado por la situación epidemiológica del COVID-19 en cada comunidad del país, es decir, siempre y cuando el índice de positividad sea inferior a un 5 % en cada comunidad, informaron las autoridades. Además, está sujeto a las condiciones físicas de los centros educativos que deben cumplir con adecuada ventilación de los espacios, facilidades para la higienización frecuente de manos, con agua y jabón, y que deben ser sometidos a desinfección periódica.