Niegan autenticidad de video que relaciona a Yóskar Sarante con uso de drogas

El equipo que acompañó durante toda su carrera al fallecido bachatero Yóskar Sarante negó este domingo la autenticidad de un video que circula en redes sociales y que supuestamente muestra al artista consumiendo cocaína.

Según su exencargado de prensa, el material habría sido creado mediante inteligencia artificial y contiene afirmaciones falsas con la intención de “afectar la imagen” del intérprete de Viví.

“Durante toda su trayectoria, Yóskar Sarante solo tuvo un encargado de prensa y relaciones públicas: yo. Pueden confirmarlo Nelson Estévez (J&N Records) y su manager, Amparo Rodríguez”, afirmó, insistiendo en que no existen pruebas que respalden lo difundido.

El vocero calificó este tipo de publicaciones como parte de “un afán enfermizo de llamar la atención” y advirtió sobre el impacto negativo que generan en la memoria de figuras públicas ya fallecidas.

Yóskar Sarante, reconocido como uno de los grandes exponentes de la bachata, falleció en 2019, dejando un legado musical admirado tanto en la República Dominicana como a nivel internacional.