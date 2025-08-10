Publicidad
Banco Popular
Close Menu
Subscribe
Famosos

Niegan autenticidad de video que relaciona a Yóskar Sarante con uso de drogas

El JacagueroPor 1 Mins Read
Sarante Yoskar

El equipo que acompañó durante toda su carrera al fallecido bachatero Yóskar Sarante negó este domingo la autenticidad de un video que circula en redes sociales y que supuestamente muestra al artista consumiendo cocaína.

Altice

Según su exencargado de prensa, el material habría sido creado mediante inteligencia artificial y contiene afirmaciones falsas con la intención de “afectar la imagen” del intérprete de Viví.

“Durante toda su trayectoria, Yóskar Sarante solo tuvo un encargado de prensa y relaciones públicas: yo. Pueden confirmarlo Nelson Estévez (J&N Records) y su manager, Amparo Rodríguez”, afirmó, insistiendo en que no existen pruebas que respalden lo difundido.

Más:  Taylor Swift reparte 55 millones de dólares en bonus a empleados de su gira en EE.UU.

El vocero calificó este tipo de publicaciones como parte de “un afán enfermizo de llamar la atención” y advirtió sobre el impacto negativo que generan en la memoria de figuras públicas ya fallecidas.

Más:  Muere a los 82 años Michael Gambon, el Dumbledore de Harry Potter

Yóskar Sarante, reconocido como uno de los grandes exponentes de la bachata, falleció en 2019, dejando un legado musical admirado tanto en la República Dominicana como a nivel internacional.

Share.
Avatar photo

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Noticias relacionadas

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Viejos
Nuevos Más Votados
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios
0
Would love your thoughts, please comment.x