Nicki Minaj fue detenida en el aeropuerto de Ámsterdam por supuesta posesión de drogas

ISABEL FERRER

elpais.com

La rapera Nicki Minaj, de 41 años, dice que ha sido retenida este sábado en el aeropuerto internacional de Ámsterdam-Schiphol por supuesta posesión de drogas blandas. En un video colgado en la red social X, ella asegura que no las lleva. La cantante actuó la noche del jueves en la capital de Países Bajos y se disponía a trasladarse a Manchester (Reino Unido) donde tenía previsto dar un concierto. La policía neerlandesa de fronteras preserva la identidad de las personas que arresta, pero la televisión neerlandesa ha publicado un vídeo de su detención grabado por la artista.

😩 now they said they found weed & that another group of ppl have to come here to weigh the pre-rolls. Keep in mind they took my bags without consent. My security has already advised them those pre-rolls belong to him. Oh yea & the pilot wants me to take my ig post down.