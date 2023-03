Nelson Piquet deberá pagar cerca de 950 mil dólares por sus comentarios racistas contra Lewis Hamilton

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

El ex corredor de la Fórmula 1 fue condenado por un juez brasileño por haberse referido al piloto británico con el término “negrito”

Nelson Piquet, tricampeón del mundo de Fórmula 1, fue condenado por un juzgado de su país a pagar USD 950 mil por un comentario racista y homofóbico contra el piloto Lewis Hamilton que dijo en noviembre de 2021 durante una entrevista.

Así lo determinó la 20ª Corte Civil de Brasilia que le impuso el pago de esa indemnización en razón de los “daños morales colectivos” causados por las ofensas proferidas contra el siete veces campeón mundial de la categoría. “Las ofensas perpetradas por el imputado afectan no solo los derechos individuales de la víctima, sino los valores de toda la comunidad, en particular de la población negra y la comunidad LGBTQIA+”, indicó el juez Pedro Matos de Arruda, autor del fallo en un comunicado.

Además, en la decisión, para la que hay lugar para una apelación, el magistrado ordenó que el dinero sea destinado a fondos de promoción de la igualdad racial y contra la discriminación de la comunidad LGBTQIA+.

Nelson Piquet en fue campeón de la Fórmula 1 en 1981, 1983 y 1987 (Reuters)

El proceso se inició a partir de una demanda de varias asociaciones de derechos humanos, que alegaron que Piquet, en una entrevista a un canal de Youtube, en noviembre de 2021, “vulneró el derecho fundamental colectivo al honor de la población negra y de la comunidad LGBTQIA+”. En el transcurso de esa nota, el brasilño llamó neguinho (negrito) a Hamilton y se refirió a él de forma homofóbica.

“¿Keke (Rosberg)? Era un mierda. No tenía ningún valor. Como su hijo (Nico Rosberg). Ganó un campeonato. El negrito (por Hamilton) debía estar dando más culo en aquella época y estaba medio mal”, dijo Piquet en aquel entonces. Las declaraciones generaron una fuerte polémica y una ola de condenas en todo el ámbito de la Fórmula 1 que obligaron al ex corredor a disculparse públicamente poco después.

Lewis Hamilton, ganador de siete campeonatos mundiales de la Fórmula 1 (Reuters)

Ahora, el juez constató que sus palabras fueron discriminatorias y punibles. “En las ocasiones en que se refirió al piloto inglés, el acusado siempre utilizó la palabra ‘neguinho’ para criticarle, asociándolo al período en el que no estaba rindiendo bien en pista o con conductas que consideraba incorrectas”, indicó el magistrado.

“‘Neguinho’ no es un apodo cariñoso, es un recordatorio de que el negro está haciendo algo mal, que es una raza inferior. En este contexto, es fácil comprender que el uso de ‘neguinho’ por parte del acusado, una persona blanca, para referirse al piloto negro inglés es una conducta discriminatoria con significado pernicioso”, completó el juez que también entendió que Piquet asoció la homosexualidad a una “característica negativa” relacionada con la incompetencia. “La risa del acusado inmediatamente después refuerza la connotación negativa de la homosexualidad, revelando un tono burlón”, apuntó en el fallo.

En junio, el ex piloto brasileño campeón de la Fórmula 1 en 1981, 1983 y 1987 se había disculpado mediante un comunicado: “Lo que dije fue desafortunado, y no defiendo eso, pero voy a dejar claro que el término es uno de esos que desde hace mucho e históricamente son usados de forma coloquial en portugués brasileño como sinónimo de ‘tipo’ o ‘persona’ y nunca con intención de ofender”. En ese escrito, subrayó que nunca usaría la palabra por la que fue “acusado en algunas traducciones” y afirmó que su objetivo no fue “menospreciar a un piloto debido al color de su piel”