Santo Domingo. El presentador y animador de TV, Nelson Javier, sufrió hace 20 días un derrame ocular en su ojo izquierdo, así lo confirmó a Ensegundos.do mediante una llamada telefónica para Las Exclusivas de José Peguero, en la que expresó que su visión se encuentra entre un 20 a 25% de su alcance.

“Hace cerca de 20 días yo sufrí un derrame ocular, es primera vez que hablo de esto, yo perdí un 80% de la visión del ojo izquierdo, todo el mundo sabe el problema que yo tengo en el ojo derecho, ahora mismo mi vista está en un 20 a 25%.

“Yo tengo que ir a Estados Unidos, tengo trabajo con cardiólogos, estaré en el hospital Monte Sinaí de Nueva York y estaré evaluándome” Manifestó la figura principal de “Buena noche”, que se transmite por el canal 29 en Santiago.

El Cocodrilo reveló a Ensegundos.do que por tales motivos suspende los planes que tenía de presentar una nueva propuesta televisiva los sábados desde Telemicro, en la que se enfocarían en llevar entretenimiento y ayudas sociales.

“Yo no puedo sacrificarme ahora mismo, lo sabe el presidente, lo sabe Gómez Díaz, lo sabe mi familia y he sufrido mucho esto porque hace tres semanas atrás yo tenía las fuerzas para estar ready y hacer un proyecto de televisión de calidad, yo sabía lo que iba hacer, pero no me voy a morir antes de hacerlo” expresó, al tiempo que extendió el agradecimiento a todos los productores de televisión que se interesaron en formar parte del proyecto.

Extiende la mano al Pachá

Nelson Javier envió palabras de aliento a su colega Frederick Martínez, alentándolo a que no se rinda en esta nueva etapa por Teleradio América. “Levántate, tu puedes, no sigas abusando del talento que te dio Dios, prepárate cada día con el poder divino y las cosas te van a salir como es, pero debes tener gente a tu lado que aporte en el soporte de algo especial que Dios hizo contigo .. por lo inmenso que eres puedes levantarte ”