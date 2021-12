La cantante dominicana Natti Natasha se encuentra devastada por la muerte del productor musical Flow La Movie, su mujer e hijo y otras 7 personas, en un accidente aéreo en Santo Domingo.

La nativa de Santiago de los Caballeros dice sentirse “destrozada” por la muerte de José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow La Movie.

El también productor musical, de 36 años, murió ayer junto a su esposa e hijo en un accidente cuando el avión en el que viajaban intentaba realizar un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto en Santo Domingo, República Dominicana.

Pina, quien ya había lamentado la muerte de Flow La Movie a través de sus redes sociales, señaló hoy a los medios que se suponía que tanto él como su esposa e hijos viajaran hoy en ese mismo avión accidentado.

“Hoy no es un buen día… me tomó por sorpresa. Lo más insólito, que me duele, es que hoy (un día después del accidente) yo volaba en ese avión con mi familia hacia Miami por unos compromisos”, dijo Pina al destacar la tristeza que también siente su esposa.

Ayer, Pina dijo a los medios que era posible que la cantante urbana lo acompañara en el cuarto día del juicio que enfrenta por dos cargos por posesión ilegal de armas de fuego a nivel federal.

“Se enteró de lo del avión y está destrozada porque en ese avión íbamos hoy, toda la familia y mis hijos”, sostuvo esta mañana al contestar a los medios sobre por qué Natti Natasha no acudió al tribunal como anticipó.

Por otro lado, Pina indicó que se enteró ayer en la tarde sobre la muerte del productor a través de su asistente y destacó la “admiración mutua” que había entre ambos. De hecho, dijo que tuvo comunicación telefónica hace tres días con Flow La Movie.

“(Era) un luchador, una persona que yo admiraba porque me veía jovencito, como yo era antes, luchando, y yo creo que él había logrado lo que yo no logré antes de tener una familia y andar con ella. Lamento mucho esa pérdida a Nio (García), a Casper (Mágico) que es su cuñado…”.

De acuerdo a El nuevo día de Puerto Rico, en su Instagram, Flow La Movie compartió, hace varios meses, fotos de una actividad en la que compartió con Pina, Natti Natasha y otros artistas urbanos.

La aeronave transportaba a seis pasajeros y tres tripulantes, informó la compañía de vuelos privados Helidosa, propietaria del avión.

Mientras, los otros pasajeros, además de Hernández (36 años), Jiménez García (31 años) y su hijo Jayden Hernández, fueron identificados como Keilyan Hernández Pena (21 años), Yeillianys Jeishlimar Meléndez Jiménez (18 años) y Jesiel Yabdiel Silva, de 13 años. También reportó que Keilyan es familiar de Hernández y Jiménez García.