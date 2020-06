Natti Natasha responde si tiene una relación amorosa con Raphy Pina

Natti Natasha se encuentra disfrutando de uno de los mejores momentos de su carrera musical, donde sigue cosechando éxitos y deleitando a sus seguidores, pero la gran pregunta que se hacen todos es ¿Tiene la cantante una relación más allá de lo laboral con su manejador Raphy Pina? La santiaguera responde.

“Si fuera con Pina o con cualquier otro muchacho ahí vienen las críticas, las opiniones, vienen a decirte que, ‘no estoy muy de acuerdo con esta relación, me encanta esta relación’…”, expresó Natti ni afirmando, ni negando nada.

La mujer más “criminal” recalcó que está enfocada en su carrera y eso es lo primordial para ella: “Ahí se desvía todo lo que yo he venido trabajando todo este tiempo, que es mi carrera profesional. El día que yo decida sacar una relación a la luz, pues ahí yo le voy a abrir una puerta a la gente para que se concentre en lo personal. En este momento mis novios y mis novias son mi público”.

En entrevista con Santiago Matías para su canal “Alofoke sin Censura”, Natti explicó que Pina y las demás personas que trabajan con ella la “añoñan mucho”, pero que lleva una relación casi de familia con todos incluyendo a Daddy Yankee y a su esposa, Mireddys y dejó claro que por el momento no mantiene relación amorosa “absolutamente nadie”.

Habla de La Insuperable

En la conversación de casi una hora la artista urbana de 33 años, habló también de la amistad con La Insuperable y el porqué no han colaborado juntas.

Natti explicó que conoció a “La mami de swagger” por medio de un maquillista en común y que luego compartieron sus gustos musicales, pero no han trabajado juntas. Aunque ella quiso hacer el remix de “Me subo arriba”, la respuesta que le dieron fue que negativa.

“No quisieron hacer ese remix (Me subo arriba) y para mí en ese momento, yo sentía que si hacíamos ese remix rompíamos”, dijo la artista dejando abierta la posibilidad de que todavía puedan realizarlo. “A mí me encantaría colaborar. Yo soy de vibra, tiene que ser una canción que yo diga -esta es la canción que va a romper-, que La Insuperable y yo nos montemos en ese tema y que las mujeres y los hombres se identifiquen y se la gocen. Hay que esperar este tema. Pero para mí en ese momento ese era el tema que era”, indicó.

Asimismo, aprovechó para referirse a la controversia que se entre Raphy Pina y Toxic Crow por una posible colaboración entre las dos cantantes que finalmente no se dio.

Hace un año Toxic Crow dijo que Pina “se la puso difícil”. Ahora Natti desmintió al cantante.

“A mí me chocó que él dijera que Pina no deja que yo como dominicana trabaje con dominicanos. Tengo que reiterar que yo hice una colaboración con El Lápiz Conciente para su álbum y con El Mayor Clásico. Y cómo le va a tirar a Pina que es quien está apoyando a esta dominicana de Santiago. Me sentí mal porque yo sentía que tenía una linda amistad tanto con La Insuperable como con él. Nunca entendí por qué irse a la mala cuando se puede ir en buena fe”, manifestó.

Tema con El Mayor

La intérprete de “La mejor versión de mí”, dijo que el lanzamiento de la canción que tiene grabada con El Mayor Clásico fue aplazado por la pandemia.