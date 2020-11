La actriz y comunicadora Nashla Bogaert se lanza a una nueva faceta profesional, ahora se estrena como directora de cine.

La información fue dada a conocer por su esposo David Maler, quien no cabe de la emoción al ver a su mujer triunfar.

David dijo «hoy mi corazón rebosa de orgullo por ti @nashlabogaert . Es increíble… luego de 7 años a tu lado, cuando ya creo que conozco todo de ti y siento que mi admiración por ti no puede crecer mas… me compruebas lo contrario. Tu opera prima como directora y te has lanzado al vacío con una valentia de pocos… contando una historia tan tuya, tan de todos…

Tienes tanta luz para dar… gracias por querer compartirla…

Te has rodeado de increíbles personas, (almas bellas se encuentran) y le están dando vida a un historia que debimos contar hace mucho.

Eres titánica».

De su lado Nashla le contestó que «todo esto es posible, amor, por tu apoyo incondicional…porque crees en mí y siempre estás a mi lado. Te amo!