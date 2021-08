El dominicano Joaquín Estévez, quien el pasado 4 de agosto salvó de ser aplastado por un tren en la estación de la calle 14 y Union Square al Este de Manhattan, relató que mientras el hombre que había caído a los rieles con su silla de ruedas luchaba por su vida, numerosos pasajeros que esperaban transportarse, se dedicaron a grabar la terrífica escena con sus celulares y nadie hacía nada.

Estévez quien fue reconocido el lunes por el cónsul general Eligio Jáquez, dijo en una entrevista con este reportero que se indignó al ver la indiferencia ante la vida de los curiosos que en vez de llamar al 911 pidiendo ayuda, se dedicaron a grabar y subir las imágenes en videos y fotos a sus cuentas de redes sociales.

“Yo estaba esperando mi tren, el tren 6 ahí en la 14 que llegaba en dos minutos y estando parado ahí oí unos gritos. Y cuando me moví del lugar, veo un señor tirado en medio de los rieles”, narró Estévez.

“Pero nadie estaba haciendo nada; solamente estaban grabando y el tren ya venía de camino”, añadió.

“Entonces, yo le pasé mis manos al señor para ver si lo podía halar, pero yo tuve entonces que tirarme para poder hacer la labor y sacar al señor de los rieles del tren”, explicó Estévez.

“Lo primero que hice fue sacar su silla de ruedas y lo estaba sacando a él porque estaba también evitando que el tren tuviera un accidente, pero noté que estaba como entregado y no quería salir, no quería salir, yo tuve que halarlo, halarlo, halarlo hasta que por fin, y cuando el tren se estaba aproximando, él como que se para y entonces yo aproveché”, añadió el buen samaritano dominicano que lleva 27 años residiendo en Nueva York y es padre de dos hijas hembras.

“Ahí fue donde yo aproveché y lo agarré”, señaló aclarando que no le notó ningún instinto suicida al hombre que salvó.

“No, no, no se le veía ningún instinto suicida, pero para mí, él no estaba tan normal, no lo creo, no”, añade Estévez.

En relación al reconocimiento del cónsul, dijo que es lo mejor que le ha pasado al que le está infinitamente agradecido y de todos los que lo han apoyado.

“Gracias a Dios y a quienes han reconocido mi labor, a Dios que me dio la fortaleza y las habilidades para hacer esa labor porque de lo contrario, no hubiera podido hacerlo”, sostuvo.

Estévez, quien es nativo del barrio Los Mina en Santo Domingo, República Dominicana reveló que todos los días viaja en esa línea del tren subterráneo y nunca se imaginó que se iba a encontrar con un caso como ese.

Uno de los videos grabados por usuarios de las redes sociales, en el que aparece Estévez subiendo al hombre y la silla de ruedas a la plataforma de la estación se ha convertido en viral.

Las imágenes han sido difundidas por las principales cadenas anglófonas de televisión en Nueva York y Estados Unidos.

El del consulado es el primer y hasta ahora único reconocimiento que ha recibido al mérito ciudadano por su heroicidad como un dominicano que pone el alto a la República Dominicana en la diáspora, reza el pergamino en la motivación.

Por Miguel Cruz Tejada