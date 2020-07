Nabila Tapia mintió, aseguró cirujano que la operó

El cirujano Rafael Lluberes Freites desmintió públicamente a la modelo Nabila Tapia, quien dijo que en una de las operaciones que se realizó para retirarse los biopolímeros de los glúteos, estuvo al borde de la muerte y necesito una transfusión sangre y de hierro.

“Ya llevo tres cirugías, una de ellas casi me ha costado la vida, en la penúltima duré casi quince días interna pasándome sangre y hierro a través de vías intravenosas”, confesó Nabila al programa “Sal y Pimienta“, que se transmite por la cadena Univisión.

Estas declaraciones el doctor las negó categóricamente asegurando que la operó en dos ocasiones y llegó a su clínica totalmente natural y enfatizó que la modelo no llegó con los glúteos podridos. “Eso es total mentira categóricamente y literal, mentira”.

Lluberes Freites aclaró que no acostumbra a hablar de sus pacientes, pero no puede permitir que manchen su reputación y aseguró que en ese momento fue que escucho lo que dijo Tapia y se molestó mucho.



“Me ha molestado tremendamente porque sé lo que hice por la señora Tapia, sé cómo la traté, sé lo que conversamos, sé cómo ella quedó”, dijo el galeno en el programa “Sin Filtro Radio Show”, mientras explicaba que dejó a la ex de Don Miguelo cinco días en la clínica para controlarla porque es algo “inquieta”, porque estuviera delicada de salud.

Sobre la transfusión de sangre y de hierro, que la finalista de Nuestra Belleza Latina aseguró tuvieron que hacerle, el doctor dijo que a todos sus pacientes le da un coctel de algunos medicamentos después de haberlos operados.

Sin embargo, enfatizó que Nabila no necesitó la transfusión de sangre: “Que le haya pasado hierro, eso se lo paso yo a todos los pacientes. Pero sangre, no”, explicó Lluberes y dijo que, aunque solicita sangre para todas las operaciones de esa índole, “en el caso de la señora Tapia no fue necesario la sangre, mintió. Ni tenia los glúteos podridos ni mucho menos”.

El cirujano expresó que si la intención de Tapia era que su nombre se mencione en los medios, él lo respeta, pero no descreditándolo “eso no lo voy a soportar”, aseveró.

Para comprobar más su punto el doctor explicó que un mes después de la operación, Nabila asistió a los Premios Soberanos con un vestido ceñido y tacones altos.

Las declaraciones de la modelo causaron controversia porque aseguró que se puso biopolímeros para complacer a Don Miguelo.

Tras cuestionar al artista urbano, respondió que no acostumbra a hablar de las madres de sus hijos