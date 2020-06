Nabila Tapia asegura se inyectó biopolímeros por complacer a Don Miguelo

La modelo y bailarina dominicana Nabila Tapia tomó la decisión de retirarse los implantes de glúteos que ella asegura procedió para complacer a Don Miguelo, a la vez que se lamentó porque “es un proceso muy fuerte”, ya que no se sabe con certeza cómo quedarán luego de retirar la sustancia.

“Ya llevo tres cirugías, una de ellas casi me ha costado la vida, en la penúltima duré casi quince días interna pasándome sangre y hierro a través de vías intravenosas”, confesó Nabila al programa “Sal y Pimienta”, que se transmite por la cadena Univisión.

Luego agregó: “Fue mucha inmadurez e ignorancia porque cuando iba a cometer esa locura que cometí en 2016, yo me asesore, fui a clínicas y todo el mundo me decía que no lo hiciera porque yo no lo necesitaba”.

La finalista del concurso “Nuestra Belleza Latina” explicó que la decisión de aumentarse los glúteos con biopolímeros surgió por complacer al padre de su hija (Don Miguelo) y que luego de que se hizo los supuestos arreglos su verdadero calvario empezó.

“Me empezaron a salir protuberancias en la parte baja de los glúteos, fue difícil para mí tomar la decisión de retirarme los biopolímeros porque es algo que hay que pensar muy bien y hay que recurrir a la ayuda de psicólogos porque es que tú no sabes cómo van a quedar tus glúteos”, expresó la modelo.

+ En Nuestra Belleza Latina

Nabila fue la primera opción antes que Clarissa Molina para participar en Nuestra Belleza Latina VIP, en el año 2016.

La joven iba a participar en el reality show representando a la ciudad de Nueva York, pero al quedar embarazada de su hija Living tuvo que cancelar.



“Fue muy rápido porque recuerdo que mi relación con Don Miguelo empezó en septiembre y ya para el mes de octubre yo estaba embarazada, yo iba a estar en nuestra Belleza Latina VIP y tuve que cancelar por la llegada de Living, ya había hecho las filmaciones con producción en Nueva York, todo estaba casi listo. Pero no me arrepiento porque mi hija es todo para mí, esa niña es mi mundo” , manifestó Nabila.

En cuanto a su separación del exponente urbano, Don Miguelo, la bailarina afirmó que las infidelidades fue lo que acabó con su la relación, pues a pesar de que estaba teniendo una relación con ella, el artista le había sido infiel en más de una ocasión y tenía hijos fuera del matrimonio.

“Yo recién embarazada, él tenía como tres hijos fuera del matrimonio, ya ni siquiera era por los niños era por cuidarme de alguna enfermedad. Yo perdí la confianza en él yo llegue a un nivel que yo no me sentía segura de mi misma”, manifestó a “Sal y Pimienta”.



Nabila también se desahogó y habló acerca de la falta que le hace la figura paterna en su vida, pues su padre murió cuando ella solo tenía seis años y esto le ha hecho mucho daño, pues al crecer con la falta de su padre, la modelo confesó que intentaba llenar ese vacío de otras formas, pero en los últimos meses ha estado buscando ayuda para superar su trauma.