El artista y letrista líder de la industria musical, Myke Towers, se robó el show en los Premios Billboard de la Música Latina 2021 con un popurrí que incluyó el debut de su más reciente sencillo “Experimento”, que forma parte de su muy esperado cuarto álbum de estudio “MICHAEL” que se espera este año, y su éxito mundial “Pin Pin” de su más reciente álbum “LYKE MIKE “. La canción, junto con el vídeo oficial, está disponible en todas las plataformas digitales hoy.

El sonido de “Experimento” lleva a Myke por un camino diferente y más exploratorio que las anteriores canciones que ha lanzado a lo largo de su carrera y demuestra la verdadera esencia y habilidad de su musicalidad artística. La canción presenta ritmos pop inquietantemente contagiosos, así como pronunciados elementos de batería que recuerdan a los clásicos atemporales de Michael Jackson producidos en los inicios de su carrera como solista.

Con “Experimento”, Towers aporta el poderoso lirismo que lo ha consolidado como uno de los cantautores más dominantes y destacados de esta generación. El tema también pone de manifiesto el crecimiento y el progreso del talento, la habilidad y el dominio del oficio de Towers desde su aclamado segundo álbum “Easy Money Baby”.

En el vídeo, dirigido por el reputado director Brad Furman, Myke es el espectador que se sumerge en una fantasía experimental y aventurera, de la mano de los protagonistas del vídeo, la superestrella de la NBA Terry Rozier y la modelo e influencer Josie Canseco. “Ha sido un honor

colaborar con Myke Towers. Es una fuerza musical y un verdadero artista. Me encanta Puerto Rico (viví y trabajé allí para mi película protagonizada por Justin Timberlake, Ben Affleck y Anthony Mackie), así que combinando eso con mi profundo amor por el reggaeton, sentí que esta era una oportunidad única en la vida. Dirigir y trabajar con uno de los artistas internacionales más importantes de Puerto Rico fue un sueño. Igual de divertido fue construir la visión de nuestra mini película con Terry Rozier, de los Charlotte Hornets de la NBA, que es un gran talento dentro y fuera de la cancha, junto con la increíble y cautivadora Josie Canseco. Pudimos hacer algo mayor que la suma de sus partes, presentando una faceta de todos estos artistas que el mundo aún no ha visto. El proyecto fue mágico. Espero que todo el mundo lo disfrute tanto como nosotros”, comenta Brad.

Towers acaba de terminar la etapa europea de su gira “Myke Towers El Young King: The Tour”, que incluyó presentaciones en Barcelona, Bilbao, Marbella, Londres, Zurich, Valencia, Sevilla y Cádiz, y concluyó con un espectáculo totalmente agotado en el Wizink Center de Madrid. Esta noche iniciará en Omaha, Nebraska, su esperado regreso a los escenarios en su primera gira por Estados Unidos. El prolífico intérprete también hizo historia cuando agotó las entradas para su fecha del 20 de enero de 2022 en el emblemático Coliseo de Puerto Rico en cuestión de horas. Esto llevó a la adición de dos fechas más al cartel de la gira en El Coliseo: El 21 de enero de 2022, que también se agotó a las pocas horas de salir a la venta, y el 22 de enero de 2022. Las entradas están disponibles en https://elyoungkingthetour.com.

El puertorriqueño ha sido reconocido como uno de los diez artistas latinos más escuchados en Spotify, acumulando más de 2 MIL MILLONES de reproducciones en la plataforma. Con 40 canciones en las listas de éxitos sólo este año, su álbum anterior “LYKE MIKE” (lanzado en marzo de 2021), cosechó mucha fanfarria de su base global de fanáticos, así como críticas elogiosas de algunas de las principales revistas de la industria como Billboard, Spin, Rolling Stone, y Complex, por nombrar algunas. Al igual que “LYKE MIKE”, su segundo álbum, “Easy Money Baby” (2020), fue muy aclamado por la crítica. Consiguió más de mil millones de reproducciones globales combinadas, y fue certificado 3 veces Platino por la RIAA. Además de recibir la certificación de Platino para el álbum, varias de sus canciones de éxito también fueron certificadas: “La Playa” (5x Platino), “Diosa” (3x Platino), “La Playa Remix” (1x Platino), “Si Se Da” (10x Platino), “Si Se Da Remix” (7x Platino), y “Girl” (4x Platino). A principios de 2021, Myke firmó un acuerdo de distribución global con Warner Records y Warner Latina. Su próximo álbum “MICHAEL” se espera a finales de este año.

Myke Towers El Young King: The Tour Dates

24 de septiembre de 2021 – Omaha, NE 25 de septiembre de 2021 – Minneapolis, MN 26 de septiembre de 2021 – Milwaukee, WI 1 de octubre de 2021 – Salt Lake City, UT

2 de octubre de 2021 – Denver, CO

7 de octubre de 2021 – Salem, OR

8 de octubre de 2021 – Oakland, CA 9 de octubre de 2021 – Bakersfield, CA 10 de octubre de 2021 – Ontario, CA 14 de octubre de 2021 – Reading, PA

15 de octubre de 2021 – Mashantucket, CT 16 de octubre de 2021 – Boston, MA 29 de octubre de 2021 – Charlotte, NC 30 de octubre de 2021 – Washington, DC 4 de noviembre de 2021 – Cancun, MX 6 de noviembre de 2021 – Fort Myers, FL

7 de noviembre de 2021 – Miramar, FL

11 de noviembre de 2021 – Austin, TX

12 de noviembre de 2021 – McAllen, TX 13 de noviembre de 2021 – Laredo, TX

14 de noviembre de 2021 – San Antonio, TX 17 de noviembre de 2021 – Las Vegas, NV 19 de noviembre de 2021 – Barranquilla, COL 20 de noviembre de 2021 – Bogotá, COL 27 de noviembre de 2021 – CDMX, MX

18 de diciembre de 2021 – Miami, FL