Musk suspende las cuentas de varios periodistas en Twitter por “publicar sus coordenadas de asesinato”

La UE le advirtió a Elon Musk que Twitter puede recibir sanciones por el bloqueo a cuentas de periodistas

“Han publicado mi ubicación exacta en tiempo real —básicamente, coordenadas de asesinato—, en una (obvia) violación de los términos de servicio de Twitter”, justificó Elon Musk la decisión.

Twitter suspendió este jueves las cuentas de varios periodistas por supuesta violación de las reglas de la red social, informa NBC News.

La lista de cuentas bloqueadas incluye la de Ryan Mac (The New York Times), Donny O’Sullivan (CNN), Drew Harwell, (The Washington Post), Matt Binder (Mashable), Micah Lee (The Intercept), Steve Herman (Voice of America) y de los periodistas independientes Aaron Rupar, Keith Olbermann y Tony Webster. Además, fue suspendida la cuenta de Mastodon, una plataforma anunciada como alternativa a Twitter creada después de la compra de la red social por Elon Musk.

Unsuspend accounts who doxxed my exact location in real-time — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

Las cuentas suspendidas “han publicado mi ubicación exacta en tiempo real —básicamente, coordenadas de asesinato—, en una (obvia) violación de los términos de servicio de Twitter”, justificó Musk la decisión.

La noticia llega un día después del bloqueo de ElonJet, una cuenta que rastreaba la ubicación del avión personal del magnate, quien aseguró que “se aplican las mismas normas de ‘doxing’ [difusión de información privada en Internet] a los ‘periodistas’ que a los demás”.

Este cambio de las políticas de Twitter fue confirmado a The Verge por Ella Irwin, jefa de Confianza y Seguridad de la plataforma.

“Cualquier cuenta que publique información sobre la ubicación en tiempo real de alguien será suspendida”, respondió Musk a las críticas a su decisión, destacando que ese tipo de seguimientos pone en peligro a su familia. El empresario también precisó que la suspensión durará siete días.

“Publicas la ubicación de otro en tiempo real: quedas suspendido. Fin de la historia”

El jefe de la plataforma se unió poco después a un chat de audio de Twitter Spaces, donde explicó que los dueños de las cuentas bloqueadas habían tratado de “evitar el bloqueo”: una vez que ElonJet fue suspendido, su dueño creó cuentas en plataformas como Mastodon o Facebook (perteneciente a Meta, calificada en Rusia como organización extremista), y los periodistas compartieron enlaces a esas cuentas.

Los medios de comunicación cuyos empleados fueron suspendidos mostraron su indignación por la medida de Twitter. Así, CNN tachó el bloqueo de “impulsivo e injustificado” y pidió explicaciones a la compañía. Por su parte, un portavoz de The New York Times calificó la suspensión de periodistas de “cuestionable y lamentable” y afirmó que el medio espera que “se restablezcan las cuentas de todos los periodistas y que Twitter dé una explicación satisfactoria de esta acción”.

Además, al ser interpelado en el chat de Twitter Spaces sobre si estas medidas no representaban lo mismo que la censura de la historia del portátil de Hunter Biden por los antiguos jefes de la plataforma, Musk se limitó a responder: “Haces ‘dox’: quedas suspendido. Fin de la historia”.

Ante las numerosas críticas recibidas, el multimillonario escribió en un tuit: “Está totalmente bien criticarme todo el día, pero no lo está el publicar mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia”.

Horas después, Musk lanzó una encuesta en su perfil preguntando si se debería desactivar la suspensión de las cuentas que publicaron esos datos. actualidad.rt.com