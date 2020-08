Robert Stewart Trump nació en 1948, el más joven de los cinco hijos del desarrollador de bienes raíces de la ciudad de Nueva York, Fred Trump. Donald, dos años mayor que Robert, admitió que intimidó a su hermano en su juventud, incluso cuando elogió su lealtad y comportamiento relajado.

Robert Trump comenzó su carrera en Wall Street trabajando en finanzas corporativas, pero luego se unió al negocio familiar, gestionando propiedades inmobiliarias como alto ejecutivo de la Trump Organization.

“Cuando trabajaba en la Trump Organization, era conocido como Trump el agradable”, dijo a Gwenda Blair, biógrafa de la familia Trump, a la agencia AP.“Robert era el tipo de persona que trataría de intervenir en caso de un problema”.

Sinceras condolencias al Presidente Donald Trump por el sensible fallecimiento de su hermano Robert. Descanse en paz. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 16, 2020



En la década de 1980, Donald Trump eligió a Robert Trump para supervisar un proyecto de casino en Atlantic City, y lo calificó como el candidato perfecto para el trabajo. Sin embargo, cuando canibalizó a sus otros casinos, “señaló con el dedo acusador a Robert”, dijo Blair, autor de “The Trumps: Three Generations that Built an Empire”.

“Cuando las máquinas tragamonedas se atascaron el fin de semana inaugural en el Taj Mahal, él denunció muy específica y furiosamente a Robert, y Robert se marchó y nunca volvió a trabajar para su hermano”, dijo Blair.

Robert Trump, graduado de la Universidad de Boston, luego administró la parte de Brooklyn del imperio inmobiliario del padre Fred Trump, que finalmente se vendió. Una vez que fue un nombre en negrita habitual en las páginas sociales de Manhattan, Robert Trump había mantenido un perfil más bajo en los últimos años. “No era un creador de noticias”, dijo Blair.

Antes de divorciarse de su primera esposa, Blaine Trump, hace más de una década, Robert Trump había estado activo en el circuito de caridad del Upper East Side de Manhattan. Evitó el centro de atención durante la presidencia de su hermano mayor, después de haberse retirado al Valle de Hudson. Pero se describió a sí mismo como un gran partidario de la carrera de la Casa Blanca en una entrevista de 2016 con el New York Post.

“Apoyo a Donald al mil por ciento”, dijo Robert Trump

A principios de marzo de 2020, se casó con su novia de toda la vida, Ann Marie Pallan. El hermano mayor de Trump y padre de Mary, Fred Trump Jr., luchó contra el alcoholismo y murió en 1981 a la edad de 43 años. Los hermanos sobrevivientes del presidente incluyen a Elizabeth Trump Grau y Maryanne Trump Barry, una jueza federal de apelaciones jubilada.

Los autores Michael Kranish y Marc Fisher describieron a Robert Trump como de voz suave pero cerebral en “Trump Revealed: The Definitive Biography of the 45th President”: “No tenía el carismático espectáculo de Donald y estaba feliz de dejar la bravuconería a su hermano, pero podía mostrar destellos del temperamento de Trump “. AP