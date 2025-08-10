Multitudinario Desfile Dominicano en Nueva York tendrá nueva sede en 2026

El alcalde Eric Adams anunció que el evento pasará de la Sexta a la Quinta Avenida, otorgándole mayor visibilidad y prestigio

Por Ramón Mercedes

Nueva York. – Cientos de miles de dominicanos se congregaron este domingo en la Sexta Avenida de Manhattan para celebrar la edición número 43 del Desfile Nacional Dominicano, una fiesta que honra el legado cultural, folklórico y tradicional de la comunidad quisqueyana en Estados Unidos.

La apertura estuvo encabezada por el alcalde Eric Adams, quien resaltó la invaluable contribución de los dominicanos al desarrollo económico, social y cultural de la ciudad de Nueva York. “Son una fuerza que impulsa la economía y enriquece el alma de la Gran Manzana”, expresó.

En medio de su discurso, Adams hizo el anuncio más esperado de la jornada: a partir de 2026, el desfile se trasladará a la icónica Quinta Avenida, colocándolo al nivel de las celebraciones culturales más emblemáticas de la ciudad.

La gobernadora Kathy Hochul, el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús “Chú” Vásquez, el congresista Adriano Espaillat y la presidenta saliente del evento, Cristina Contreras, también participaron en el acto inaugural.

Bajo el lema “Estados Unidos y Quisqueya Unidos en Cultura y Tradición”, los asistentes recorrieron la avenida desde la calle 36 hasta la 55, acompañados por más de 40 carrozas, comparsas y artistas que llenaron el ambiente de música típica, merengue y bachata.

Los grupos folclóricos Los Diablos Cojuelos, Roba La Gallina y Los Andulleros de Santiago deleitaron al público con coloridos trajes y coreografías, reafirmando la riqueza cultural reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El evento contó con estrictas medidas de seguridad. Comenzó dos horas antes de lo habitual, a las 11:00 a.m., y tuvo el despliegue de 957 policías uniformados, además de la Unidad Canina K-9, agentes de civil y drones que monitorearon la multitud.

El desfile fue encabezado por el Gran Mariscal, el ex pelotero de Grandes Ligas Nelson Cruz; el Padrino, general (r) y director del COE, Juan Manuel Méndez; y la Madrina, Mayra Linares-García, miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad de Nueva York.

También participaron figuras como el comisionado de Transporte, Ydanis Rodríguez, la vicealcaldesa Ana Almánzar y la asambleísta Yudelka Tapia.

En esta edición se reconoció a 30 dominicanos como “Embajadores Homenajeados” por su trayectoria y aportes a la comunidad. Entre ellos, el autor de esta crónica, premiado por excelencia en periodismo con más de 50 años de labor.

Entre los galardonados destacaron Fidel Malena, representante de la Gobernación del Estado de Nueva York en El Bronx, por Excelencia en Servicios Gubernamentales; Darling Burdiez, presentadora de Telemundo y 12 veces ganadora del Emmy; y César Romero, veterano comunicador con más de 45 años en la radiodifusión comunitaria.

El ambiente estuvo cargado de orgullo patrio, con miles de banderas dominicanas ondeando al ritmo de la música y un público entusiasta que no dejó de celebrar durante todo el recorrido.

El Desfile Nacional Dominicano se celebra cada segundo domingo de agosto para conmemorar el inicio de la Guerra de la Restauración, que bajo el liderazgo del general Gregorio Luperón marcó el 162 aniversario de la victoria dominicana frente a España.

La comunidad dominicana, que constituye la población inmigrante más numerosa de la ciudad de Nueva York, volvió a demostrar que su identidad y su legado cultural siguen dejando huella en la historia de la Gran Manzana.

