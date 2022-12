Mujer recorre “Santiago Rodríguez Corre” 2022 con niño en brazo

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Lo que dijo Yajaira Balbuena de la provincia Santiago Rodríguez, “lo que más me gustó fue la seguridad y su gente, es un pueblo único”, expresó la runner.

Por: Juan Pablo Bourdierd.

Sabaneta, Santiago Rodríguez, RD. “Yo si lo gocé y lo viví, y sé que, si se puede correr con el nene y en familia, es una manera de estar más cercanos a la unión, ayuda paso a paso. Me motivó la ilusión del bebe y su entusiasmo”; así se expresó la atleta puertoplateña.

Yajaira Balbuena nací en Puerto Plata, tengo 53 años e inicié las prácticas deportivas por condiciones de salud, un día sufrí un desmayo, estaba sobre peso; el médico me indicó que debía caminar y hacer ejercicios, para mejorar mis condiciones de salud, es cuando comienzo yendo al gimnasio.

Explica Balbuena, el hacer ejercicio me gustó tanto que comienzo a caminar y entro al grupo: Atlantic Runner Club, siendo el entrenador Estravil Jean, es un equipo maravilloso, nos llevamos muy bien, eso me ha hecho cambiar mi vida por completo. He mejorado mi estado de salud enormemente, que puedo decir que estoy muy bien.

Santiago Rodríguez, es una provincia especial donde se puede estar y vivir con tranquilidad, además de la seguridad y los acogedores que son sus habitantes; el evento de “Santiago Rodríguez Corre” 2022 5K ha sido uno de las actividades deportivas mejor organizada del país, entre tantas que he asistido, comentó.

Cuando me casé dejé la universidad por los nuevos compromisos que debía asumir como mujer de hogar; era estudiante de la carrera de Contabilidad en la Universidad Tecnológica de Santiago – (Utesa), la cual debí dejar, soy madre de tres hijos, todos mayores de edad; tengo mi propia empresa, ferretería Rolling.

El niño que hice la ruta de “Santiago Rodríguez Corre”, no es mi hijo, se llama Matthew, tiene un año, es hijo de dos amigos que pertenecemos a la misma familia runner, Atlantic Runner Club, sus padres iban a participar y acordaron que cuando uno terminara, el otro iba ayudar con el niño y entonces haría la ruta; pero el bebé estaba muy emocionado con el evento y decidí rápidamente, tomé la decisión de hacer el trayecto con el niño para que sus padres participaran al mismo tiempo.

Agregó Yajaira Balbuena, yo no pensé que esta acción tuviera tanto impacto social en mis compañeros, los demás grupos, aficionados y todos los que estaban observando la actividad. Invito que el próximo año haya una mayor integración familiar y empresarial en la 2da versión de Santiago Rodríguez Corre 2023, explicó.

“Santiago Rodríguez Corre” es organizado por Juan Pablo Bourdierd, director del periódico digital, www.SabanetaSR.com y el presidente de los Jóvenes Empresarios de Santiago Rodríguez – Ajesaro, Kelvi Espinal.

Video: https://youtu.be/f1g_c_XAd-0