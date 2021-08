Continúa prófuga la mujer acusada de matar de varios disparos a otra de 17 años de edad y madre de una niño recién nacido, en un hecho ocurrido en el sector Quijá Quieta, en Moca, presuntamente por motivos pasionales.

La agresora fue identificada como Isa la Berrocal quien acudió a la casa de la víctima y emprendió a tiros de manera indiscriminada a los que allí se encontraba, hiriendo de dos disparos a la hoy occisa, según narró una tía que se encontraba en el lugar.

«Aquí adentro ella se paró en la puerta y empezó a disparar a quema ropa. La occisa tiene dos impactos de bala ahí en el pecho…; a mí ella me tiró, pero no logró pegarme ni uno, gracias a Dios», expuso la tía quien no se identificó.

En tanto que la madre de la agresora narró que la víctima no tenía nada que ver con lo ocurrido, tras indicar que la misma solo era expareja de su hija quien la amenazaba y la golpeaba desde que llegó a su casa, hasta llegar incluso a «secuestrarla» desde antes de anoche.

Puntualizó que el objetivo no era la hoy occisa, sino otra joven a quien supuestamente celaba con la víctima. “Uno nunca pensó eso, lo peor, de que ella viniera armada a hacer ese desastre“, dijo.