La víctima fue transportada rápidamente a un hospital, pero los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida

El pasado miércoles, un vecindario de Brooklyn, en Nueva York, fue escenario de una escena de inesperada violencia cuando una mujer de 51 años fue asesinada de un disparo por su exnovia a plena luz del día, informa el New York Post.

En un vídeo captado por cámaras de vigilancia se puede ver a la víctima, Nichelle Thomas, a punto de abrir la puerta de una tienda. Sin embargo, en ese momento aparece la atacante, identificada por las autoridades como Latisha Bell, de 38 años, que saca un arma y le dispara a Thomas directamente en la cabeza, tras lo cual se da a la fuga mientras la herida se desploma en el suelo.

Chilling video shows the moment a woman was fatally shot in the head in broad-daylight Wednesday on a Brooklyn street.



Surveillance footage obtained by The Post captured Nichelle Thomas, 52, walking on 4th Avenue in Park Slope at around 1 p.m., pic.twitter.com/wbxZxPREFx