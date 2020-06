Mujer apuñala a sobrina de Michael Jackson 7 veces por ser “negra”

La nieta de Joe Jackson y la sobrina de la fallecida estrella del pop Michael Jackson estuvo involucrada en un incidente inquietante donde fue apuñalada en numerosas ocasiones, según la policía.

Aunque el incidente ocurrió el 30 de mayo, Yasmine Jackson, de 25 años, recientemente publicó fotos de las secuelas del ataque en Instagram en junio. Yasmine dijo que una joven de 22 años identificada como Angela Bonell la apuñaló siete veces mientras le lanzaba insultos raciales cerca de su casa en Las Vegas.

“Fui apuñalada 7 veces porque “soy negra”. Esta mujer me persiguió y comenzó a apuñalarme. Ella dijo que era porque yo era negra y eso es todo lo que podía escuchar mientras me apuñalaba. No puedo mover mi cuello en absoluto. Tengo miedo de estar sola. Le pedí a la gente que me ayudara porque ella me estaba apuñalando y nadie me ayudó. Hasta que alguien lo hizo, en realidad algunas personas lo hicieron y estoy agradecido por eso. Ruego a Dios que si tienes algún tipo de odio en tu corazón hacia los negros, lo sanes. No me merecía esto, nadie se lo merece”, escribió Yasmine junto a una de las fotos donde mostraba sus heridas.

NBC 3 Las Vegas, citando un informe policial, informa que los oficiales que respondieron llegaron a la escena y encontraron a un hombre masculino sosteniendo a Bonell en una puerta mientras esperaba que llegara la ayuda. Los investigadores hablaron con cinco testigos diferentes que dijeron que Bonnel vivía arriba de Yasmine y se quejaron de que ella era “demasiado ruidosa”.

Los testigos dijeron que Bonnell primero arrojó una escoba a Yasmine y su amiga, Dymin Dilaurentis. El sospechoso presuntamente saltó de su balcón y atacó violentamente a la víctima. Mientras Dilaurentis pidió ayuda a la policía, Bonnell supuestamente comenzó a cortar y apuñalar a Yasmine.

Un transeúnte vio el ataque y se detuvo para ayudar a la víctima. Él inmovilizó a Bonell contra la puerta mientras otro residente en el complejo de apartamentos logró sacar el arma de las manos de la atacante.

Al menos tres testigos dijeron a las autoridades que escucharon a Bonnell llamar con insultos raciales de Yasmine.

El pasado 10 de junio, Yasmine indicó en GoFundMe que la mujer había sido acusada de intento de asesinato, crimen de odio y agresión con un arma letal.

“Es una gran victoria, pero mi batalla aún no ha terminado. Comenzaremos la corte pronto. A medida que continúo recuperándome mental y físicamente del ataque, también debo poner mi vida en orden”, dijo.

“También me gustaría tomar el tiempo para reconocer otros ataques racistas en los últimos tiempos y, en particular, me gustaría donar al Fondo Breonna Taylor y al Fondo Gianna Floyd”. Todavía no puedo creer que me haya sucedido un ataque racista impulsado por el odio y no puedo creer que aún enfrentemos el racismo hoy, pero estoy agradecido de estar viva para compartir mi historia y crear conciencia porque las vidas de los negros cuentan y el racismo debe parar. Gracias chicos”.

El supuesto incidente “alimentado racialmente” en Jackson se produjo en medio de una ola de protestas en todo el país tras la muerte de George Floyd y otros.