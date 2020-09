La astróloga Jackie Stallone

Jackie fue promotora de lucha libre y fue parte del show Gorgeous Ladies of Wrestling en los años ochenta. Además fue parte del show de telerrealidad Celebrity Big Brother en el Reino Unido y escribió el libro Star Power: An Astrological Guide to Supersuccess, ganando fama y reconocimiento como astróloga y síquica. Frank añadió que su madre tenía una mente brillante y una alegría contagiosa, y que aun en la tercera edad hacía ejercicio y bailaba.