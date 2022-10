Muere el multimillonario dueño de Red Bull y gigante de la F1, Dietrich Mateschitz

El fundador de Red Bull, el austriaco Dietrich Mateschitz, ha muerto a los 78 años de edad, según informó la empresa este fin de semana en un correo electrónico interno enviado a sus empleados. El multimillonario estaba enfermo de cáncer y había perdido mucho peso en los últimos meses. Su familia y asociados cercanos estaban al tanto de la situación, pero Mateschitz no quería que el público supiera sobre su estado de salud, informa el diario Bild.

We are saddened to hear of the death of Dietrich Mateschitz



The co-founder of Red Bull made an unforgettable contribution to F1, and leaves a lasting legacy pic.twitter.com/ZuBxwY5CzS