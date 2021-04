El rapero estadounidense Earl Simmons, más conocido como DMX, falleció este viernes en el hospital White Plains de Nueva York, cinco días después de haber sido ingresado tras sufrir un infarto. Tenía 50 años.

La noticia fue confirmada por la familia de Simmons a través de un comunicado en el que aseguraron que en el momento de su muerte el músico se encontraba al lado de sus seres queridos, luego de haber permanecido “conectado a un respirador artificial durante los últimos días”.

“Earl fue un guerrero que luchó hasta el final. Amaba a su familia con todo su corazón y apreciamos el tiempo que pasamos con él. Su música inspiró a innumerables fanáticos en todo el mundo y su legado icónico vivirá para siempre”, detalla la misiva.

Sus familiares han pedido que se les respete su privacidad en este momento “increíblemente difícil” y aseguraron que darán a conocer los detalles de la ceremonia conmemorativa en honor del artista una vez se ultime todo.

Earl Simmons (conocido como DMX)

Earl Simmons (Mount Vernon, New York; 18 de diciembre de 1970), mejor conocido por su nombre artístico DMX, Dark Man X o The Divine Master of the Unknown, es un rapero y actor estadounidense, que saltó a la fama a finales de la década de los 90. Se caracteriza por la violencia en sus letras y materia oscura, convirtiéndolo en uno de los artistas más aclamados por los fans, tanto del rap como del punk y el heavy metal. Protagonizó su propia serie de televisión “La Realidad del alma de un hombre en América” a través de la red de televisión por cable BET. En 2002, DMX escribió un libro autobiográfico titulado EARL: La Autobiografía de DMX. También tiene un amplio expediente de detención.

Inicios

Earl Simmons Wallace terminó de crecer en el complejo de viviendas de School Street, en Yonkers (Nueva York), tras los problemas de conducta que tuvo en Mount Vernon. Comenzó a rapear a los 13 años, divirtiendo a la muchedumbre con rimas que contaba deletreando palabras, un estilo que él llamó “spellbound”. Finalmente, un rapero local pidió a Earl que hiciera de beatbox para él, y Simmons aceptó, tomando el nombre de DMX de una máquina digital de sonido. Al final, decidió intentar convertirse seriamente en rapero, y perfeccionó sus habilidades. DMX es todo un fan de la raza perruna Pitbull, y tiene tatuado a uno de sus perros difunto. Por entonces, asistió a clase en el instituto con Mary J. Blige, en Yonkers. También estaba continuamente involucrado en peleas y era fácil verle huir de la policía. Durante ese periodo, empezó a tener batallas con otros raperos y se hizo un nombre por sí mismo en el área de New York. Sus iniciales se decía que significaban Dog Man X, Dark Man of the Unknown y Dark Man X. Dejó caer su primer álbum, DMX: Unreleased and Unreleashed, siendo todo un éxito en las calles de Yonkers.

Carrera

Dentro y fuera de la cárcel continuamente, DMX decidió centrarse en su carrera como rapero y dejar a un lado de una vez por todas su vida de criminal. Comenzó a buscar seriamente un acuerdo con algún sello discográfico, y conectó con Irv Gotti, un A&R de Def Jam por entonces. Al final, terminó firmando con Ruff Ryders. Ellos negociaron con los sellos Bad Boy Records que lanzó a la fama a Biggie e Interscope Records que anteriormente había lanzado a la fama a 2pac, pero finalmente se inclinaron por Def Jam.

It’s Dark and Hell Is Hot

En el álbum It’s Dark and Hell Is Hot, DMX habla mucho del infierno y del rap, interesando tanto a los fanes del rap como los del punk. Antes de este disco, DMX grabó el sencillo “Born Loser”, que fue prohibido por la MTV debido a las imágenes gráficas en el video. El sencillo de debut del rapero fue “Get At Me Dog”, que se convirtió en un éxito inmediato. Su críticamente aclamado estreno It’s Dark and Hell Is Hot, es a menudo relacionado con la revitalización del hardcore rap en la escena del mainstream, tras las muertes de Tupac y Notorious B.I.G., y después de que Puff Daddy y Bad Boy Records dominaran las listas de éxito con su pop- rap

En 1997 apareció en el éxito “4, 3, 2, 1” de LL Cool J, en “24 Hours to Live” de Mase y en “Money, Power, & Respect” de The LOX. A principios de 1998, editó su sencillo debut en Def Jam, “Get At Me Dog”. La canción fue ‘oro’ y todo un éxito en las listas de rap y dance. Este sencillo allanó el terreno a DMX para lanzar su primer álbum, It’s Dark and Hell Is Hot, que debutó como número 1 en las listas de pop.

Mayormente producido por Damon “Dame Grease” Blackman (también ayudó en la producción Swizz Beatz, que se encargó del tema “Ruff Ryder’s Anthem”), las comparaciones de DMX con 2Pac fueron inevitables debido a su prosperidad repentina y su agresiva presencia con el micrófono. Vendió cuatro millones de copias. Tras el lanzamiento del álbum en mayo, DMX fue acusado de violar a una estríper en el Bronx, aunque más tarde sería declarado inocente. Hizo su debut cinematográfico junto con Nas y Method Man en la película Belly, de Hype Williams. Por esta época (1998-1999) conformo el grupo de rap Murder Inc., creado por Irv Gotti, estuvo integrado además de X por: Jay-z, Ja Rule, asociados con Mic. Geronimo; aunque no duró mucho tiempo hubo buenas canciones como: Money, Cash and Hoes, Blackout, Murdergram, It’s Murda, Why we Die, etc.