La actriz de ‘Perdida’ fue atropellada el pasado 4 de junio por un conductor de moto que se dio a la fuga. Contaba con una contusión severa en la cabeza, por la que permanecía hospitalizada en estado muy grave

La actriz estadounidense Lisa Banes, conocida por sus papeles en las películas “Cocktail” o “Gone Girl”, falleció el lunes tras haber permanecido en estado crítico desde el pasado 4 de junio, luego de ser atropellada en Nueva York por un ciclomotor cuyo conductor se dio a la fuga.

La intérprete se dirigía a reunirse con su esposa, Kathryn Kranhold, ex escritora del Wall Street Journal y reportera colaboradora del Center for Public Integrity, para cenar en el Upper West Side cuando fue atropellada por una persona que pasó un semáforo en rojo.

La intérprete se encontraba hospitalizada en el centro médico Mount Sinai Morningside y contaba con una lesión cerebral severa de la que no se ha podido recuperar, ha explicado su representante David Williams en declaraciones recogidas por ‘NBC News’. “Estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Lisa Banes, todo un sinsentido. Era una mujer con un gran espíritu, amable y generosa, que estaba volcada en su trabajo, ya fuera en el escenario o frente a una cámara, pero se dedicaba más aún a su esposa, su familia y sus amigos. Tuvimos suerte de tenerla en nuestras vidas”, ha manifestado Williams en el comunicado del que se hace eco la prensa estadounidense.

Just busted. Lisa Banes was magnificent, hilarious, and big-hearted – always helped me though the hard times. She was so beloved by so many pic.twitter.com/85IL2OZKMd