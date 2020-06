Mozart La Para explota, dice estar harto de los rumores

El exponente urbano Mozart La Para, explotó ante la presión recibida tras propagarse la información de que supuestamente había embarazado a una bailarina que labora en Medios Telemicro.

Durante una transmisión en vivo el intérprete de “Mujeres” expresó sentirse harto de los rumores “Oigan lo que hay mi gente, los rumores son rumores, otra cosa es realidad, yo siempre me quedo callado con las vainas, pero veo que el tema se está yendo lejos y lo veo mal de parte de ella ” dijo en una transmisión en vivo.

“Me mandaron una entrevista en estos días y no dijo que eran mentiras, entonces yo entiendo que eso es buscando sonido, el único contacto que yo tuve con esa joven fue que me pidió una foto como cualquier gente me pide una foto, pero ya yo me jarté de que la gente estén haciendo películas conmigo y quedarme callado, disque eso es chisme, eso es hater … Su mmmm a los haters a mi no me van a coger en su boca, que es mentira, es mentira esa m ” reveló a su seguidores

Según dijo el artista, se sintió mal al ver que la joven en una entrevista no negó estar embarazada de él.