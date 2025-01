Modelos de OnlyFans aprovechan laguna en Instagram con videos de “lactancia”

Instagram ha sido inundado recientemente con videos que muestran a mujeres simulando lactancia materna, una práctica que ha generado controversia entre los usuarios. Muchas de estas publicaciones provienen de modelos de OnlyFans, quienes utilizan muñecos y juguetes de plástico para eludir las políticas de desnudos de la plataforma y promocionar sus perfiles en la plataforma para adultos.

De acuerdo con las normas comunitarias de Instagram, está prohibida la exhibición de pezones femeninos descubiertos, salvo en casos específicos como lactancia, parto, posparto o situaciones relacionadas con la salud. Aprovechando esta excepción, modelos han creado contenido que, según los críticos, carece de valor educativo o médico y tiene connotaciones sexuales.

El aumento de este tipo de videos, algunos de los cuales incluyen menores de edad y elementos fetichistas, ha provocado indignación entre los usuarios, quienes afirman que los algoritmos de la plataforma promueven estos contenidos pese a activar la función “no me interesa”.

Una modelo de OnlyFans, en respuesta a la polémica, defendió su estrategia como una forma de aprovechar una “laguna” en las reglas de Instagram. “No es un bebé de verdad, es simplemente un accesorio”, declaró a través de un usuario de Reddit. La creadora aseguró que este tipo de publicaciones han aumentado significativamente sus ingresos, alcanzando los 60,000 dólares mensuales.

THIS IS THE 10TH FUCKING VIDEO I'VE SEEN SOMEONE USING BREASTFEEDING AS AN EXCUSE TO SHOW THEIR TITS. @instagram DO SOMETHING YOU INCOMPETENT DUMBASSES. pic.twitter.com/vm5IPUMXX7