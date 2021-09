El dolor que escondía la sonrisa de la modelo Nash Martí antes de quitarse la vida

Para muchos, el 23 de septiembre del 2021 será un día más, pero para los familiares y amigos de la modelo Nash Martí, de 20 años de edad, será inolvidable al apagarse su luz y desaparecer su principal arma: su sonrisa.

Martí, oriunda de la provincia Hato Mayor y residente en la provincia Santo Domingo, tomó la decisión de terminar con su vida sorprendiendo a muchos al ser una persona que desbordaba alegría.

Nash había colaborado con varios famosos, era nativa de Hato Mayor, pero residente en Santo Domingo.

Su creencia en la sonrisa era tal que dedicaba publicaciones a través de sus cuentas en las redes sociales.

“El valor de una sonrisa. No cuesta nada pero crea mucho. Ocurre rápido pero el recuerdo puede durar para siempre. Nadie es tan rico que pueda pasarse sin ella, o tan pobre que no pueda enriquecerse con sus beneficios. Es el mejor antídoto contra las preocupaciones. No puede ser comprada, pedida o robada. Así que sonríe no importa la adversidad. Por que nadie necesita tanto de una sonrisa como aquel que no le queda ninguna que dar”, escribió Nash.

Pero, detrás de esa sonrisa que poseía, la cual daba fuerza y enamoraba a cualquiera, se escondía un gran dolor: la muerte de su madre.

Hace dos años, su madre murió hace dos años a causa de cáncer y su partida causó un gran impacto en su vida al punto de que deseaba reencontrarse con ella.