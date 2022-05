Santo Domingo.-. Ante el incremento en los contagios de Covid-19 en República

Dominicana, el presidente del Consorcio de Empresas del Transporte (MOCHOTRAN),

Alfredo Pulinario (Cambita), anunció este martes que las unidades de los corredores

de la Charles de Gaulle y la Winston Churchill estarán distribución un millón de

mascarillas a los usuarios que utilizan los servicios de esa compañía.

Pulinario (Cambita), dijo que tomará esa medida en beneficio de todos los usuarios

que utilizan los corredores de la Charles de Gaulle y la Winston Churchill, con el fin de

contrarrestar la propagación del Covid 19, en el país.2

El empresario del transporte, afirmó que el uso de las mascarillas dentro de los

autobuses no es obligatorio, pero debemos crear conciencia para que los pasajeros

entiendan que el Covid sigue latente y los contagios aumentan cada día.2

Saludó la iniciativa de la vicepresidenta de la República Raquel Peña, quien solicitó

recientemente a la población que acudan a los centros de vacunación a inocularse con

la cuarta dosis.2

Dijo que no se puede obligar al pasajero que use la mascarilla de manera obligatoria,

pero si les hacemos un llamado a los usuarios que día tras día utilizan nuestros

autobuses, a que se pongan las mascarillas como una manera preventiva, ya que el

Covid 19 ha arreciado en los últimos días y estos pueden afectar al pueblo.

El decano y empresario del transporte, dijo que Mochotran aboga por la salud del

pueblo dominicano, porque muchos de esos pasajeros, son transportados en nuestros

autobuses hasta su lugar de trabajo, escuelas y universidades.2

El presidente de MOCHOTRAN, Pulinario (Cambita), dijo que estos autobuses

transportan cientos de personas diariamente y si uno está contaminado con el Covid

19, pueden transmitir a la mayoría de quienes viajan en ese autobús.2

«Por esa razón, estaremos entregando una mascarilla a cada pasajero, de los

corredores de la Charles de Gaulle y la Winston Churchill, y los microbuses y carros de

concho de las 135 compañías afiliadas a Mochotran a nivel nacional», concluyó.