MITUR detecta violaciones serias a normas de construcción en proyecto ARPEL Beach Front en Samaná

Samaná, Las Terrenas. – El Ministerio de Turismo, MITUR, notificó el pasado 21 de noviembre de 2024 el Informe Técnico de Inspección realizado conjuntamente por el Departamento de Planeamiento y Proyectos (DPP) y el Departamento de Exoneraciones de la Dirección Técnica del Confotur el 27 de agosto del 2024 al proyecto ARPEL BEACH FRONT, desarrollado por la empresa Zafera Investment, SRL y a ser operado en alianza con MARRIOTT HOTELS.

En dicho informe se reveló que durante la inspección técnica realizada se detectaron serias violaciones de construcción que contravienen los permisos aprobados y las normas de construcción vigente para dicho proyecto y dicha zona. Entre las irregularidades halladas, figura la construcción 28 habitaciones no aprobadas en el proyecto original, un edificio para Kids Club (Club de Niños), edificio para Spa y Gimnasio, otro para servicio (Back of the House) con acceso independiente, todos componentes de construcción no aprobados.

También, la compañía Zafera Investment SRL excedió el límite de 7 metros de altura aprobados para la construcción de la casa club elevando su altura hasta los 10 metros. Además, se violaron los tres puntos de linderos para su construcción al no cumplir con el retiro mínimo establecido por el ayuntamiento local e infringir la resolución 06-2012, del MITUR.

Otra de las violaciones detectadas en la inspección incluye dos apartamentos con cuatro habitaciones adicionales, que fueron concebidos originalmente para un edificio de Spa.

El responsable de la obra, ingeniero Junior González, quien además es familiar de los propietarios del proyecto, informó durante la inspección Arpel Beach Front, operaría bajo la marca Autograph Collection de Marriott Hotels, “lo que no lo exime de cumplir las normativas vigentes”.

Igualmente MITUR advirtió que de no presentar argumentos o medios de defensas a esas violaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación, tomarán todas las medidas legales necesarias, advirtiéndole en el mismo acto, que tales violaciones conforme dispone la ley 158-01, conlleva la pérdida automática de los incentivos fiscales de la ley de Confotur, y que someterá a la Procuraduría el acta de comprobación de violación conforme también lo dispone el artículo 12 de dicha ley.

De acuerdo con la información, publicada por Red de Noticias, luego de entregado el informe de inspección con las irregularidades encontradas el 27 de agosto, el pasado 21 de noviembre la empresa fue notificada por MITUR mediante el acto de alguacil No. 1282/24.

Terceros afectados por las anomalías en la construcción del proyecto, que ya presentaron una querella para demoler uno de los edificios, advirtieron que podría tomar otras acciones legales contra la constructora, que se enfrenta la nulidad de la No. Objeción del DPP si persisten las violaciones a los parámetros de construcción.

Estos entienden que Las Terrenas no se puede convertir en territorio sin ley y permitir construcciones en complicidad con autoridades locales fuera de las normas, “no importa la inversión y la marca hotelera que esté involucrada”.