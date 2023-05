Mito: el peso de la mochila no causa el dolor de espalda

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tener unos hábitos posturales desde la infancia es muy importante para evitar problemas en la edad adulta. “Tenemos unas demandas en el día a día para las que tenemos que tener un cuerpo preparado para ello”, explica Pablo Herrera, vicedecano del Colegio Profesionales de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y uno de los responsables de educar a los escolares que participan en el VI Programa Educativo en Salud para escolares, organizado por CuídatePlus en colaboración con Fundación Viatris y avalado por la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, de la Consejería de la Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid.

Durante las charlas que imparten en los colegios, los fisioterapeutas intentan desterrar algunos mitos que giran en torno a las posturas que deben tener los niños en sus clases y al peso que pueden o no llevar en sus mochilas. En este sentido, Herrera indica que no hay que demonizar las mochilas que se cuelgan, ya que “no son malas”. Siempre se ha dicho que no hay que cargar más del 10% del peso del niño en las mochilas, pero la verdad es que “no existe una relación entre el peso de las mochilas de los niños y los dolores de espalda en la edad adulta”, indica.

Lo que sí existe es una “correlación entre la percepción que una persona tiene sobre el peso de su mochila y los condicionantes futuros”. Es decir, “si pienso que mi mochila es pesada y que me está haciendo daño, cuando sea mayor y me duela la espalda voy a pensar que ha sido consecuencia de ese peso en la mochila”. Es importante cambiar el concepto. Con esto el experto no quiere decir que haya que llenar las mochilas y cargarlas mucho, sino que hay que ser razonables y “no llenarlas de cosas innecesarias”. Lo importante de esto es que “da igual la mochila que llevemos, siempre que sea cómoda para nosotros”.

La postura al sentarnos

Otro mito muy extendido es el relacionado con la postura que hay que tener para estar sentado en clase. “Siempre se ha dicho que si no nos sentamos rectos en la silla, nos dolerá la espalda, pero esto no es así”, apunta Herrera. Según él, “la postura no determina el dolor de espalda, ya que lo ideal es cambiar de postura cada cierto tiempo. Podemos cambiar de lado cada cierto tiempo para evitar molestias presentes y futuras”.

Durante las charlas, estos profesionales de la fisioterapia también explican a los niños cuáles son las lesiones deportivas más habituales y qué formas hay de prevenirlas, con ejercicios de fuerza y resistencia.