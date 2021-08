República Dominicana se llevó cinco títulos en el certamen de belleza Miss y Míster Hispanoamérica Internacional 2021, celebrado en las instalaciones del hotel Hamaca, Boca Chica, con la participación de 50 candidatos.

Esta edición número 16 del certamen que se ha caracterizado por coronar la belleza e inteligencia de sus participantes; contó con la dirección de Juan Laporte, y la participación de representantes de México, Puerto Rico, Perú, Costa Rica, Ecuador, Bolivia y Panamá.

En la gala fueron coronados Pamela Brenes de Costa Rica, Miss Hispanoamérica Internacional y Aderlyn Báez de República Dominicana como Míster Hispanoamérica Internacional 2021.

Asimismo, en el evento conducido por Estarling Aguasvivas y coreografiado por Wellingthon Tejeda; también fueron coronados Angeline Piza de Costa Rica, Elianny Almánzar de República Dominicana, Kamila Luciano de Puerto Rico, Alana Díaz, Puerto Rico; Brenda Betancourt, Venezuela; Minerva Hernández, Costa Rica; Paulett González, Panamá; Rosa Mercedes Rivera, Puerto Rico; como Preeten, Miss Infantil, Baby, Teen, Señora, Señora Petite, Miss Petite, Reina Plus Hispanoamérica Internacional, respectivamente.

Los candidatos fueron evaluados por un panel de jurado compuesto por Ana Guevara, Miss Hispanoamérica Internacional 2020; Jennifer Cabral, Petite Hispanoamérica Internacional 2020; José Álamo, Míster Clásico Universal Models y Juan Laporte, director del certamen.

Universal Models Look

El evento fue propicio además para seleccionar a los nuevos representantes del Universal Models Look 2021. Aleysha Castilla, Yanilkaliz Rodríguez, y Larianelly Garó, de Puerto Rico, son las nuevas Little, Preeten, Miss Teen Universal Models Look. Mientras que las dominicanas Pamela Severino, Mayri Soto, Naomy Morel, se llevaron a casa los títulos de Miss, Petite Belleza Turismo, Baby Universal Models Look; María Nazareth Valverde de Costa Rica, es Miss Petite Universal Models Look.