La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, establece que el Ministerio Público (MP) está obligado a tomar en cuenta aspectos que sirvan para el descargo en las investigaciones.

“El Ministerio Público tiene la obligación, no solamente de tomar en cuenta la acusación, sino también el descargo”, explicó la magistrada.

Además, señaló que, como servidores de justicia, el MP debe de investigar también aquellos aspectos que no favorecen la condena porque es un órgano imparcial y objetivo en sus investigaciones.

La magistrada sostiene que no importa la posición que se ocupe, los miembros de la procuraduría son servidores públicos. “Sea juez o Ministerio Público uno debe mirarse a uno mismo como un servidor público, no pensar que uno es un pequeño dios que más que andar levita”, y enfatizó, que si el MP tiene una teoría tienen la obligación de probarla ya que “la presunción en sí, no es prueba”, indicó Germán.

Asimismo, comprende que el MP debe valorarse en función de su independencia y que no elimina la colaboración de otras entidades del Estado.