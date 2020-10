En las próximas semanas se estarán viendo los resultados de las investigaciones que está realizando la Procuraduría General de la República con respecto a varios casos de interés nacional, incluyendo las declaraciones juradas de bienes de funcionarios.

Así lo aseguró este martes la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, durante un encuentro virtual que sostuvo con los periodistas que cubren la fuente judicial.

“Se van a investigar todas las tenencias y las querellas respecto a declaraciones juradas de bienes y también a otras actividades donde aparentemente se ha hecho un uso indebido de los fondos del Estado… Ya se están iniciando las investigaciones en ese aspecto y en otros expedientes. En algunas semanas se verán resultados de esos procesos de investigación”, indicó la magistrada.

Germán Brito explicó que ya iniciaron las investigaciones sobre las declaraciones juradas que remitió la Cámara de Cuentas de los funcionarios del pasado Gobierno y también del actual, para que en caso de que el incremento patrimonial no se corresponda con lo que ha sido su vida laboral se podría someter a la acción de la justicia a la persona si no tiene justificación del mismo.

“Podríamos presumir que se trata de un enriquecimiento ilícito pero las investigaciones se harán a profundidad y sin prejuicios y respetando las garantías procesales de todo individuo”, recalcó.

En otro orden, al ser preguntada por el caso Odebrecht, que actualmente se encuentra en juicio de fondo, la magistrada aclaró que si bien no puede referirse al proceso actual ya que se inhibió del mismo, si pudiera hablar sobre futuras cosas que vengan sobre el caso.

“Yo no puedo opinar en los asuntos de Odebrecht, el Odebrecht que está judicializado, no de otras cosas que vengan sobre Odebrecht porque yo me inhibí de ese proceso y me inhibí por las cosas que dije sobre las condiciones de es ex expediente, que en ese entonces cuando yo lo vi para la medida de coerción tenía un carácter como de conjeturas y de suposiciones, que a mí me parece, yo creo, él no me lo dijo a mí, cosas así y yo se lo dije en el voto disidente, mencionando, incluso, que ahí habían personas que tenían 14 años que habían salido del cargo y que lo estaban arrastrando para someterlo, entonces después de haber dicho esas cosas, yo como abogado considero que un juez que me haya dicho yo trato de apartarlo del proceso y yo preferí apartarme yo misma porque eso daría lugar a una sospecha de parcialidad”, sostuvo en la reunión virtual.

Sobre los casos de los extraditables César Emilio Peralta (César el Abusador), acusado de narcotráfico, y Argenis Contreras, implicado en la muerte del abogado Yuniol Ramírez, Germán Brito indicó que estos procesos judiciales están cursando en sus respectivos juzgados de instrucción. Sobre este último, que viene desde la pasada gestión, dijo que “realmente es bastante el tiempo que ha pasado sin que se haya concluido el proceso”.

Otras de las preguntas que se le hizo a Germán Brito fue sobre los expedientes de los que desapoderó a la Fiscalía del Distrito Nacional, de los cuales, informó, que se están interrogando a las personas sobre las cuales pesan denuncias y haciendo las experticias de lugar.

Bajo presupuesto

Germán Brito también afirmó que la partida que reciben del Presupuesto Nacional no es suficiente para la cantidad de trabajo que tienen. “El Ministerio Público trabaja en condiciones que no se corresponden con el salario que reciben, los ministerio público, a diferencia de los la Suprema, en la Suprema hay un bono escolar, hay un nono de vacaciones y el salario número 13. En la Suprema son 14 salarios al año. Entonces me parece un poco incongruente que personas que ponen en riesgo su vida, su seguridad se le pague tan poco y también hay un problema de las personas que ya están en edad de retiro y simplemente no se van porque lo que recibirían no les da para vivir”, dijo.

Aunque, aclaró la magistrada, aún no le ha externado esta preocupación al presidente Luis Abinader para que se aumente el presupuesto del órgano judicial.