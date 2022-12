Ministro Rivera dice calidad humana en sector salud inicia con la confianza médico-paciente

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

El funcionario dictó una conferencia en la PUCMM sobre los retos de la gestión en salud

Santiago, RD. – Para el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, la calidad humana en el sector salud tanto a nivel público como privado inicia con la confianza médico-paciente que dará como resultado la seguridad, así como la accesibilidad que tenga la población a todos los servicios.

El funcionario sostuvo que un buen gerente de salud escucha y debe poner atención al personal, le abre las puertas, porque a su entender “hasta un personal de servicio podría decir la condición de un enfermo, y esto para los médicos jóvenes es una herramienta por la experiencia de ese empleado”.

En la mesa de honor, los doctores Cecilia Buchanan, Daniel Rivera y Reynaldo Peguero

El ministro Daniel Rivera participó como conferencista en el panel “Retos de la Gestión en Salud”, de la asignatura Liderazgo y Habilidades de la Maestría Gestión en Salud, celebrado en Auditorio de la Salud de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el cual tuvo como objetivo mostrar los retos y oportunidades del sector salud en la República Dominicana.

En el cónclave también disertaron los doctores Cecilia Buchanan, consultora en salud y Reynaldo Peguero, director ejecutivo del Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES).

Rivera explicó que los nuevos retos hoy en la gestión de salud implican estar preparado para innovar, contar con diversidad de recursos, planificar para las emergencias y mantener una reserva para las crisis.

Asimismo, dijo que es importante la comunicación oportuna en los medios, dominar el escenario de compras y contrataciones, conocer el escenario de los cambiantes recursos humanos, contar con un cuadro de mando integral, manejar las herramientas digitales y siempre estar en mejoras continuas.

Afirmó que un buen gerente debe estar dotado de paciencia y actuar a tiempo, “todos debemos estar pendientes al paciente”.

El también presidente del Gabinete de Salud dijo que la calidad de atención lleva cierto confort, cierta calidad de instrumento, no el que parezca más barato, sino el que tenga mejor resultado, puede ser un ingeniero industrial, pero nos gustaría que lleve una maestría en salud para entender esta parte de la calidad de atención que debe llevar tipo de alimento y medicamentos.

Indicó que otras habilidades del buen gerente son la buena comunicación, persuadir, ser tolerante y asertivo, saber hacer, habilidad resolutiva y conceptual.

“Hay que estar preparados para innovar, respuesta rápida, los deberes y la confianza inteligente en quienes deleguen. El gerente debe saber delegar. Conocer la generación e identificarla”, pues cada una tiene sus cualidades y características”, expresó.

El ministro Daniel Rivera manifestó que se deben manejar los niveles de estructura, diagnósticos y tratamientos oportunos y hacer buen uso de habilidades de gestión, manejar la parte humana y también lo conceptual.

Puntualizó como importante de que un buen gerente en materia de salud debe tener evidencias para tomar decisiones, debe buscar a los pacientes, no pueden comprar ofertas de servicios de salud porque no existen de último minuto, ser claro en la contratación de personal y saber que no son empleados sino colaboradores.

El doctor Rivera también se refirió como principios claves de un buen gerente estratégico promover la participación, escuchar, abrir puertas y no pensar que tienes la solución definitiva sin antes escuchar otras versiones.

A la actividad asistió el director del Gabinete de Salud, Robinson Santos, las autoridades provinciales de Salud Pública y gerentes, así como estudiantes de la maestría en Gerencia de Salud.