El ministro encargado de los Programas Especiales y Estratégicos de la Presidencia (Propeep), José Leonel (Neney) Cabrera, entregó este domingo cuatro casas construidas y totalmente amuebladas, en Barahona y Ocoa, unidades habitacionales que habían sido prometidas a personas que vivían en condiciones deplorables con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de esas familias.

Además, fue reconstruida una iglesia cristiana en el sector Las Mercedes del municipio de Ocoa.

Al hacer la entrega de las llaves, Neney Cabrera expresó que esta acción social constituye una iniciativa que demuestra que el Gobierno que preside Luis Abinader está preocupado por las familias de los sectores más vulnerables del país.

Indicó que es un compromiso del Presidente darle respuestas a las principales necesidades que tiene el pueblo dominicano “y esta es una muestra de que en el país se ha iniciado una historia de cambio y transformaciones en todos los estratos sociales”.

Una de las beneficiarias fue la señora María Báez viuda de Valdez, de 108 años, residente en el mismo sector, de la provincia San José de Ocoa, quien, por más de dos décadas, dijo, la había solicitado a diferentes gobiernos “porque se me estaba cayendo encima y nunca me hicieron caso, y no tenia recursos para arreglarla”.

La centenaria señora, manifestó estar agradecida del presidente Abinader y del ministro Neney Cabrera, de quienes, sostuvo, en menos de dos meses le cumplieron un sueño que por años había tenido y solicitado a pasadas autoridades.

En tanto, que, Matilde Moreta, beneficiaria de una vivienda construida y amueblada en el barrio La Raqueta, de Barahona, señaló que a partir de hoy su vida cambia porque “por primera vez podré vivir en un hogar nuevo, limpio, amueblado y con todas las comodidades que nunca tuve”.

Durante el tiempo que duro el proceso de construcción, estas familias fueron reubicadas en casas alquiladas, pagadas por Propeep.

Tanto las casas familiares, como la iglesia, fueron edificadas con bloques de cemento, madera, techadas de zinc, con ventanas de aluminio y puertas polimetálicas, y dotadas de sus respectivos servicios sanitarios, agua potable y energía eléctrica.

En el municipio de Ocoa resultaron beneficiados, además, Rosa Onelia Andújar, Isabel Marilyn Mejida y la pastora Margarita Peguero, quien recibió las llaves del templo.

Acompañaron al ministro la Gobernadora provincial Oliva Castillo de Peralta, la diputada Altagracia Encarnación (Yari), y Mary Sánchez, directora del programa encargado de la construcción.