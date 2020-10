El ministro de Salud Pública, doctor Plutarco Arias, aseguró este domingo a reporteros del periódico Caribbean Digital, que se encuentra con buen ánimo y no presenta ningún síntoma del coronavirus, por lo que podría recibir el alta médica el próximo martes.

El funcionario, quien está ingresado desde el pasado jueves en la clínica Unión Médica del Norte, de esta ciudad, tras dar positivo al Covid-19, afirmó que está en buen estado de salud.

“Me siento bien en un 99%, con apetito, no tengo fiebre, no tengo dolor de cabeza ni de espaldas. En la tomografía aparece un infiltrado del virus, pero reitero que me siento bien”, indicó Arias.

Dijo que el martes podría ser dado de alta para continuar en reposo durante diez días en su residencia, bajo el protocolo y la vigilancia médica, hasta esperar el diagnóstico negativo del Covid-19.

El ministro Plutarco Arias informó que nunca ha estado en cuidados intensivos y que su esposa Yolanda Peña de Arias, afectada por el virus, ya fue dada de alta y se encuentra en casa. Asimismo, el hijo de ambos, Anthony Arias Peña, que también contrajo la enfermedad permanece en su residencia fuera de peligro, con el cuidado de rigor.

La neumóloga Natalia García lidera el equipo de especialistas que atiende al ministro de Salud, junto a la cardióloga Sarah Marte y la endocrinóloga Michelle Tolentino, de acuerdo a la información ofrecida por la doctora Verónica Lockward, subdirectora médica del área clínica de la Unión Médica del Norte.

En tanto que el viceministro de Salud Pública, doctor Fernando Ureña, también informó que se encuentra desde el jueves ingresado en la clínica Unión Médica del Norte, de esta ciudad, por precaución debido a su condición de paciente asmático, tras anunciar la semana pasada que diera positivo al Covid-19.

Asimismo, explicó que los médicos que le atienden decidieron internarlo en una habitación normal para llevar el tratamiento adecuado, al tiempo de aclarar que su salud evoluciona satisfactoriamente y nunca ha estado en la unidad de cuidados intensivos.

Ureña reiteró que su estado de salud es estable y no ha habido la necesidad de ingresarlo a la unidad de cuidados intensivos, como se ha divulgado en las redes y en algunos medios digitales.

“Quiero informales a la población, a los amigos y relacionados, que nos encontramos en buen estado de ánimo. Permanecemos en la clínica por un asunto de vigilancia, ya que salimos positivo al coronavirus y tenemos una condición asmática y eso merece un protocolo especial de seguimiento”, afirmó.

El viceministro Ureña informó que debido a la evolución que está presentando su estado de salud, podría ser dado de alta este lunes o el martes, una vez haya concluido el protocolo aplicado en su caso.

Por José Alfredo Espinal