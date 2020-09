Por Ezequiel Sosa

Santiago-El movimiento Deportivo de Santiago que representa la corriente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), llama al Ministro de Deportes, ingeniero Francisco Camacho a valorar, tomar en cuenta y recompensar el trabajo incasable e invaluable del profesor, comunicador y dirigente deportivo Alberto Víctor Almánzar Sosa, quien desde la fundación de ese partido ha sido un trabajador fiel, firme y leal a las normativas y alineamientos del mismo.

Luego de que el ingeniero Camacho fue juramentado como Ministro de Deportes en las mayorías de provincias del país se han presentados algunos enfrentamientos entre dirigentes deportivos que trabajaron de manera incasable para aportar al triunfo de su partido (PRM) y lograr obtener un espacio en el tren gubernamental y muy en especial en la cartera deportiva, donde muchos de ellos han sido maltratados incluyendo el licenciado Víctor Almánzar, quien no necesita hoja de presentación en el ambiente político y mucho menos en el deportivo.

En este momento la provincia de Santiago y sus municipios aun no cuentan con los directores correspondientes a cada uno de ellos por parte del Ministerio de Deportes y no es un secreto que principalmente la dirección provincial de Santiago no ha sido designada por un gran conflicto de interés que existe en este momento en nuestra ciudad, donde el Ministro de esa institución no ha querido reconocer y valorar el gran trabajo y los aportes realizados por Víctor Almánzar y su valioso equipo de trabajo desde la oposición y desde la fundación del partido y se ha enfocado más a llevar al terreno asuntos personas entre él, algunos amigos y profesor Almánzar, decisión que lo ha cegado y no le ha permitido ser justo con dicha designación que pertenece al comunicador y dirigente deportivo Víctor Almánzar.

El profesor Almánzar en su carrera política y deportiva presenta una labor social permanente, la cual ha consolidado una hoja de servicio que lo revela como uno de los más destacados dirigentes del deporte a nivel nacional en los últimos 30 años y uno de los principales dirigentes sacrificados en la provincia de Santiago, con suficientes experiencias como dirigente, ya que fue presidente de la Asociación de Softbol de Santiago (ASA) por más de 20 años de manera exitosa, valorado su pase por esa institución como la época de oro del Softbol de Santiago, fue presidente ejemplar de la Federación Dominicana de Softbol (FEDOSA) y durante el periodo 2010-2016 formó parte importante de la dirección de deportes de la Alcaldía de Santiago.

Almánzar a través del tiempo ha fortalecido su nivel de liderazgo en el ambiente deportivo del país y muy en especial en su provincia natal (Santiago), ya que ha sabido unir la política con el deporte y ha obtenido un gran nivel de credibilidad por ser un gran ser humano, humilde y solidario, un dirigente que siempre ha dado la cara a sus fieles seguidores y que ha valorado el aporte de cada uno de ellos sin menos preciar ni desvalorar el nivel social de cada uno de ellos.

Es tiempo de ser justo y entendemos de manera personal que el Ministro de Deportes tiene que serlo con el profesor Víctor Almánzar y aunque sea en contra de su voluntad debe hacer pública la merecida designación como director provincial de Santiago al gran propulsor deportivo Alberto Víctor Almánzar Sosa.