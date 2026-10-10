Minería bajo la lupa: expertos destacan su peso en la economía dominicana y los retos para crecer de forma sostenible

El panel reunió a representantes del sector para abordar el impacto económico, los desafíos ambientales, el marco jurídico y la relación con las comunidades

Bartolo García

Santo Domingo.– La Dirección General de Minería celebró este viernes el panel “La minería: un motor de nuestra economía”, un encuentro realizado en el marco de la XVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 con el objetivo de analizar el papel de la industria extractiva en el desarrollo económico del país.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del director general de Minería, Rolando Muñoz Mejía, quien estuvo acompañado por Elizabeth Mena. Durante su intervención, Muñoz destacó los aportes de la actividad minera al Producto Interno Bruto (PIB) y su incidencia en la economía nacional.

El encuentro se desarrolló en la Sala de Letras del Museo Nacional de Historia Natural, en la Plaza de la Cultura, y abordó la minería desde distintas perspectivas, incluyendo sus dimensiones económicas, jurídicas, ambientales y comunitarias.

El panel estuvo integrado por Martín Valerio Jiminián, director ejecutivo de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana; Williams Matías Ramírez, director de ISLAW-Abogados; Willington Otáñez, gerente de Relacionamiento y Desarrollo Comunitario de Barrick Pueblo Viejo; y José Sena, gerente de Geología y Medioambiente de Cementos Cibao.

Durante el intercambio, los especialistas analizaron el impacto del sector en las finanzas nacionales, la actualización del marco jurídico y los estándares de gestión ambiental, así como los mecanismos de relacionamiento y responsabilidad social con las comunidades vinculadas a la actividad minera.

Los participantes también abordaron los retos que enfrenta República Dominicana para impulsar una explotación responsable y sostenible, además de las oportunidades que presenta el sector dentro de las perspectivas de desarrollo económico del país.

La actividad forma parte de la agenda institucional de la Dirección General de Minería en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026. La institución señaló que estos espacios buscan promover información, transparencia y diálogo sobre la incidencia de la minería en el desarrollo nacional.