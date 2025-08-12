MINERD acelera rehabilitación y finalización de escuelas en Duarte y Hermanas Mirabal

Bartolo García

San Francisco de Macorís, RD. – El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), en coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), ejecutó este lunes una jornada de intervención y rehabilitación de centros educativos en las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, con el fin de preparar las instalaciones de cara al inicio del año escolar el próximo 25 de agosto.

Durante la jornada, se trabajó en planteles como el Centro Educativo Manuel María Castillo, la Escuela Básica Padre Brea, así como los centros Los Balbi y Las Caobas. También fueron intervenidos la Escuela Isidro Antonio Estevez, el Politécnico Vicente Aquilino Santos, la Escuela Primaria Adelaida Pérez Vega y la Escuela de Villa Amaro en Salcedo.

Estas labores se enmarcan en los programas Plan Aulas 24/7 y Mantenimiento 24/7, estrategias implementadas por el Gobierno para asegurar que las escuelas cuenten con condiciones óptimas en infraestructura y equipamiento.

El viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco D’Óleo, afirmó que este esfuerzo responde a una estrategia prioritaria del MINERD para garantizar un entorno adecuado que favorezca la enseñanza y el aprendizaje.

En representación del ministro Luis Miguel De Camps, D’Óleo explicó que el objetivo es responder con acciones concretas a las necesidades urgentes, evitando largas demoras y priorizando los planteles con mayores carencias.

Por su parte, el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, informó que ya se han instalado dos empresas constructoras y brigadas de emergencia para trabajar de forma continua junto a la Dirección Regional 07 y con el acompañamiento de la ADP.

Herrera aseguró que estas brigadas permanecerán en la zona hasta que las principales necesidades estén resueltas, garantizando que las escuelas puedan iniciar el año escolar en las mejores condiciones.

El presidente de la ADP en la provincia Duarte, Robert Frías, propuso la creación de una comisión de seguimiento que supervise los avances y asegure que ningún centro educativo quede sin recibir la atención necesaria.

Frías recordó que, si bien no todo puede resolverse de inmediato, es fundamental iniciar los trabajos cuanto antes y mantener una dinámica constante hasta su finalización.

En los recorridos, las autoridades dispusieron la reanudación de la construcción del centro Los Balbi, en el sector La Madeja de San Francisco de Macorís, con 28 aulas. Esta obra llevaba 12 años paralizada y ahora se trabajará bajo el Plan 24/7 para concluirla en el menor tiempo posible.

Asimismo, se anunció la finalización en 15 días del plantel Isidro Antonio Estevez, en Blanco Arriba, Tenares, con 10 aulas y un 90% de avance, tras más de una década en construcción.

En la actividad participaron también la gobernadora provincial, Ana Xiomara Cortéz, el director regional 07, Wilson Ortega, el ingeniero Aarón Hernández y representantes de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE), así como líderes comunitarios.

El MINERD reafirmó que continuará este tipo de jornadas en todo el país, priorizando las obras escolares que llevan años detenidas y fortaleciendo la infraestructura educativa para beneficio de estudiantes y docentes.

#eljacaguero #MINERD #EducacionRD #InfraestructuraEscolar #Duarte #HermanasMirabal