El presidente Ejecutivo de la Cooperativa Vega Real reaccionó contra-emplazando a la minera Bayacanes/Transvaz que le intimó mediante acto de alguacil para que retirara sus críticas a la explotación minera en la indicada zona La Vega.

El licenciado Yanio Concepción Silva advierte que es un sinsentido tratar de utilizar la ley a la inversa para intimidar a quienes persiguen que la ley ambiental sea cumplida y sus mandatos respetados.

“El Estado ha escuchado nuestro clamor al cancelar la licencia de extracción de Mina Bayacanes mediante la resolución VSA-07-2021 del día 7 de julio del presente año, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales”.

Indica que tras la suspensión oficial, la minera le envía el emplazamiento con alguacil, dándole 24 horas para retractarse de lo expuesto, alegando que la minera si tenía los permisos estatales para realizar la extracción de materiales.

“Hago de conocimiento público que soy actualmente blanco de ataques por distintas vías, no solo queriendo hacer un uso aberrante de la ley, para convertirla en un arma arrojadiza, sino que han arremetido contra mi persona en mi ámbito personal queriendo poner en duda mi lucha ambientalista”

Concepción indica que la minera intenta desacreditar sus denuncias, intentando denigrar su condición de medioambientalista íntegro y decidido a luchar por la preservación de Loma Miranda, Loma Guagui, Rio Camú, Rio Pontón por citar algunos casos.

“Soy actualmente blanco de ataques por distintas vías, no solo queriendo hacer un uso aberrante de la ley, para convertirla en un arma arrojadiza, sino que han arremetido contra mi persona en mi ámbito personal queriendo poner en duda mi lucha ambientalista”.

Consciente de esto, he dedicado mi vida y mi energía, al igual que otras y otros dominicanos de buena voluntad, a la lucha por la preservación del medio ambiente, no sin retos, no sin adversidades, ya que tristemente más a menudo de lo que tolera nuestro ecosistema, los intereses económicos se anteponen a los principios de la vida y la decencia.

De los retos y las adversidades quiero hablarles hoy, haciendo uso de mi derecho a la libertad de expresión y a un derecho Constitucional, justo cuando hace tres días he sido intimado por personas que quieren frenar mi defensa férrea al medio ambiente y a los recursos naturales.

Destaca que la defensa de la loma de Bayacanes no es una lucha personal, sino de todo un pueblo, la Fundación Voces del Camú, la Academia Dominicana de las Ciencias, el comunicador Ricardo Nieves, del pasado senador Euclides Sánchez, y de Clementina Batista.

Llama a velar por el cuidado de los recursos naturales, indicando que el cambio climático es el grito desesperado de la Tierra, que pide que se detenga la depredación a la que ha sido sometida.

“En nuestras manos está cambiar este panorama y rescatar nuestro futuro” dice Concepción.