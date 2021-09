La minera Belfond Enterprise se comprometió para iniciar sus

operaciones nuevamente de exportación de Carbonato de Calcio a

asfaltar la parte que usarán en el muelle 4 de esta ciudad.

La información la dio a conocer en el programa Acción Mañanera de

Palma FM, el representante de la parte social y de comunicación de la

Belfond, Eduardo Ramírez, dijo que van abrir la puerta que existía

antes para ahorrar un trayecto de unos 350 metros asfaltando esa parte

entrando por la calle Nuestra Señora del Rosario.

Ramírez, señaló que en el campamento en la entrada de Santa Elena la

empresa montó una máquina que va a lavar los camiones tanto por abajo

como por los lados los camiones van a salir limpios del campamento al

muelle.

Dijo que el sindicato de camioneros tendrá que ser más drástico con

los chóferes en cuanto a la velocidad, la Belfond hasta ahora no tiene

camiones, sino que solamente utilizamos todo lo que tiene que ver con

Barahona y por eso utilizamos los sindicatos y asociaciones de

camioneros de aquí y ellos van a tener que poner de su parte tengo

entendido que han hablado de comprar nuevas unidades realmente ellos

son unos contratistas que le va muy bien en este tipo de empresa.

Manifestó que siempre vamos encontrar quiénes se opongan hay muchos

que lo hacen con razón otros lo hacen sin razón y otro no sé porque

cosa lo harán pero cuando uno está en contra de algo debe decir porque

te mencionan que hay 24 ríos que nosotros afectamos.

“ahora mismo en el lugar de extracción hay una sola cañada llamada

Cañada Seca porque no tiene agua hace varios meses creo que fue en

junio que duró como tres días 3 días intensos aguaceros y ahora con la

tormenta y no ha bajado agua eso podría explicarnos para donde coge el

agua pero lo cierto es que por ahí no baja agua.

“Nosotros hemos hecho exploraciones ahí a más de 100 metros de

profundidad no hemos encontrado agua, no tocamos los ríos que ellos

dicen que estamos dentro de 5 kms en loma del parque de lo que le

llaman el parque Miguel Fuerte”, subrayó.

Dijo que se va a comenzar un plan de reforestación en la zona que

nosotros hemos estado haciendo la extracción cuestión de que en 2 años

a 3 años va a quedar todo igual o mejor que como estaba.